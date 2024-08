Drakić: Uraditi reviziju najvažnijih slučajeva u ASK-u

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Dušan Drakić rekao je da je potrebno da se izvrši revizija postupanja u najvažnijim slučajevima koji opterećuju javnost duže vrijeme.

Novoizabrani vršilac dužnosti direktora Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), Dušan Drakić, saopštio je da je potrebno da se izvrši revizija postupanja u najvažnijim slučajevima koji opterećuju javnost već duže vrijeme i da se otvore brojna pitanja i postupci koji su bili stavljeni sa strane od strane bivšeg menadžmenta.

On je kazao da je potrebno i da se otvore brojna pitanja i postupci koji su bili stavljeni sa strane od strane bivšeg menadžmenta.

Drakić je za Portal RTCG rekao da se prioriteti rada te institucije, prije svega, odnose na izradu strategije razvoja i kadrovskih kapaciteta, te jačanje unutrašnje organizacije.

“Naravno, neophodno je uraditi reviziju rada IT sistema ali posebno je bitno povratiti povjerenje i inicirati saradnju sa drugim institucijama, nevladinim organizacijama, medijima i medjunarodnim partnerima”, rekao je Drakić.

On je poručio da akcenat više ne smije biti na tome da li ASK formalno ispunjava svoje nadležnosti, već da li proizvodi konkretne i jasno mjerljive rezultate.

Pored tih ciljeva, Drakić je istakao da je bitno posebnu pažnju posvetiti svakodnevnim aktivnostima i obavezama, posebno kada je u pitanju izborna kampanja koja je u toku već neko vrijeme u više lokalnih samouprava.

“Potrebno je izmijeniti planove kontrole, organizovati tim za praćenje izborne kampanje i posebno, aktivnosti političkih subjekata i kontrolu troškova kampanje. Podsjećam da ćemo biti u izbornoj kampanji kada su u pitanju redovni izbori do juna naredne godine i da je u tom dijelu potrebno rješavati izazove u hodu”, kazao je Drakić.

On je dodao da su Agencija i nadležne institucije u posjedu brojnih analiza, izvještaja i komentara na Zakon o sprječavanju korupcije i Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koje je potrebno posebno prikupiti i analizirati.

“Mora se ozbiljno pristupiti izmjeni i unapređenju ovih zakona”, zaključio je Drakić.

