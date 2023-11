Donirali ginekološku stolicu bjelopoljskom Domu zdravlja

Podgorica, (MINA) – Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženje paraplegičara Podgorica donirali su preglednu ginekološku stolicu Domu zdravlja Bijelo Polje.

Kako je saopšteno iz Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, donaciju su uručili predstavnici Saveza i Udruženja paraplegičara Podgorica, Milijana Ćirković i Dejan Bašanović.

Uručenju je prisustvovao i predstavnik firme “Farmont MP”, Vojislav Jovanović, koji su dobavljači.

“Donacija je obezbijeđena kroz projekat “Pristupačnim zdravstvenim uslugama do smanjenja diskriminacije žena i djevojčica sa invaliditetom”, koje je finansiralo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava za prošlu godinu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je potpisivanjem Memoranduma o saradnji formiran okvir i za buduću plodonosnu saradnju, a sve u cilju unapređenja međusektorske saradnje nevladinog sektora i državnih institucija.

Memorandum je potpisan prilikom uručenja pregledne ginekološke stolice sa direktoricom Doma zdravlja Bijelo Polje Mirjana Varagić i predsjednicom Saveza Milijanom Ćirković, u cilju poboljšanja i unapređenja kvalitetne zdravstvene zaštite za preglede osobama sa invaliditetom.

Cilj saradnje je, kako se navodi, i povećanje broja zdravstvenih usluga i unapređenje medicinske opreme koja je prilagođena za preglede osobama sa invaliditetom.

“Današnji događaj je primjer pozitivne prakse uticaja nevladinog sektora na poboljšanje zdravstvenog sistema”, poručili su iz Saveza.

Oni su dodali da se nadaju da će ovim primjerom motivisati predstavnike nadležnih institucija, odnosno donosioce odluka, da doprinesu unapređenju zdravstvenog sistem, kroz opremanje zdravstvenih ustanova sa kvalitetnom medicinskom opremom koja je prilagođena za osobe sa invaliditetom.

“Jer svakoj zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenom radniku je potrebna kvalitetna medicinska oprema kako bi se nesmetano pružali zdravstvenu uslugu svim licima bez izuzetka”, rekli su iz Saveza.

Kako su naveli, donacija nije sistemsko rješenje, ali je veliki doprinos unapređenju zdravstvenog sistema u Domu zdravlja Bijelo Polje.

Iz Saveza su dodali da će donacija, ne samo pacijentima iz Bijelog Polja, već i korisnicima iz okolnih gradova, olakšati pristup pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i doprinijeti većem očuvanju reproduktivnog zdravlja, naročito kada su u pitanju žene i djevojčice sa invaliditetom.

