Donirali automobil Domu zdravlja Andrijevica

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) donirao je automobil Dačia Daster Domu zdravlja (DZ) u Andrijevici, saopšteno je iz CEDIS-a.

Direktor DZ Andrijevica Jugoslav Račić rekao je da je zadovoljan zbog uspostavljanja saradnje sa CEDIS-om i podrške koja im je pružena donacijom vozila.

“Drago nam je što je CEDIS prepoznao našu potrebu i donirao nam putničko vozilo čija upotreba će omogućiti bržu i efikasniju dostupnost patronažnih ekipa stanovnicima Andrijevice”, kazao je Račić.

Prema njegovim riječima, imajući u vidu razuđenost i teritoriju Andrijevice, ali i obim posla, donacija će doprinijeti efikasnijoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi patronažne službe.

“Posebno bih se zahvalio izvršnom direktoru CEDIS-a Vladimiru Čađenoviću koji je imao razumijevanja za naše potrebe, jer ovakve podrške su nam jako značajne zato što doprinose stvaranju uslova za kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga. Nadam se da će primjer CEDIS-a slijediti i druge kompanije”, dodao je on.

Čađenović je rekao da je podrška zdravstvenom sistemu jedan od poslovnih prioriteta kompanije i da je današnja donacija vozila DZ Andrijevica samo jedna od aktivnosti kojom CEDIS podržava i pomaže zdravstvene ustanove.

“Vjerujem da će donacija omogućiti zdravstvenim radnicima da lakše stignu do pacijenata koji nijesu u mogućnosti da dođu u DZ i na taj način im pruže potrebnu zdravstvenu njegu“, rekao je Čađenović.

Iz CEDIS-a su kazali da je od osnivanja ta kompanija zdravstvene ustanove podržala sa oko 190 hiljada EUR.

