Dogovor Srbije i Kosova o ličnim dokumentima

Beograd, (MINA) – Srbija i Kosovo postigli su dogovor o spornom pitanju ličnih dokumenata, kazao je komesar Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj.

On je na Tviteru /Twitter/ objavio da je Srbija pristala da ukine dokumenta za vlasnike ličnih karata iz Kosova, dok je Kosovo pristalo da ih ne uvodi za vlasnike ličnih karata iz Srbije.

Borelj je istakao da je dogovor postignut uz posredovanje EU.

“Srbi sa Kosova, kao i svi drugi građani, moći će da putuju iz Kosova u Srbiju i obrnuto koristeći svoje lične karte. EU je upravo dobila garancije premijera Aljbina Kurtija po ovom pitanju. Ovo je evropsko rješenje. Čestitamo obojici lidera na ovoj odluci i njihovom vodstvu”, naveo je Borelj.

On nije pominjao pitanje registarskih tablica, koje je takođe sporno u odnosima Srbije i Kosova, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Izaslanik EU za dijalog Kosova i Srbije, Miroslav Lajčak, pohvalio je napore američkog specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara i američke diplomatije, za to što su bili uključeni u postizanje sporazuma.

