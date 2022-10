Dobri zakoni neophodni za dalju borbu protiv kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi, usvajanjem Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, poslala jasnu poruku da je odlučna da ide korak dalje u borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Kako je saopšteno iz njegovog resora, Adžić je na regionalnoj konferenciji “Efektivno oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću u skladu sa evropskim standardima”, kazao da su dobra zakonska rješenja neophodna za dalju borbu protiv kriminala i korupcije.

“Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnšću jedan je od ključnih normativnih akata u ovoj borbi, koja je imperativ na evropskom putu”, naveo je Adžić.

On je kazao da su napori Crne Gore u borbi protiv svih oblika kriminala prepoznati u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije.

“Tome je svakako doprinijela i kvalitetna saradnja sa međunarodnim partnerima, kao i dinamična međuinstitucionalna kooperacija na nacionalnom nivou, u okviru sistema bezbjednosti, a i na širem državnom planu”, rekao je Adžić.

On je naveo da o tome svjedoče i brojke, dodajući su tako dobri rezultati zabilježeni u prošloj, nastavljeni i tokom ove godine.

“Brojne aktivnosti na planu sprečavanja kriminalnih djelatnosti su unaprijeđene”, kazao je Adžić.

On je istakao da je u poslednje dvije godine zaplijenjeno sedam puta više narkotika nego u deset godina prije toga.

“Svakako da bi usvajanjem ovog zakona Crna Gora poslala jasnu poruku, da je odlučna da ide korak dalje kada je u pitanju borba protiv svih oblika kriminala i korupcije, jer bi se na ovaj način spriječilo enormno bogaćenje pojedinaca na račun građana i države”, rekao je Adžić.

Time bi se, kako je kazao, smanjila ograničenja koja su imali tokom borbe sa kriminalnim aktivnostima, a rezultati bili još bolji i vidljiviji.

