Dežuraće šest domova zdravlja

Podgorica, (MINA) – Domovi zdravlja u Bloku pet, Novoj Varoši, Koniku, Tuzima, Golubovcima i kovid centar Donja Gorica dežuraće tokom praznika povodom Dana državnosti.

Kako je saopšteno iz Doma zdravlja Podgorica (DZPG), za vrijeme obilježavanja predstojećeg Dana državnosti, u srijedu i četvrtak, izabrani doktori za odrasle radiće u zdravstvenim objektima Blok pet, Nova Varoš i Konik, u periodu od sedam do 21 sat.

„Izabrani doktori za djecu raditi u Zdravstvenom objektu (ZO) Nova Varoš, kontinuirano, 24 sata dnevno“, kaže se u saopštenju.

Tokom prazničnih dana, u zdravstvenim objektima Tuzi i Golubovci, kako su kazali iz DZPG, zdravstvena zaštita pružaće se u periodu od sedam do 14 sati.

„Zdravstvene usluge pružaće se i u kovid centru u ZO Donja Gorica od sedam do 21 sat, kovid ambulanti za djecu od sedam do 18 sati, kao i na punktu za imunizaciju, Sportsko univerzitetskom-kulturnom centru, od osam do 20 sati“, navodi se u saopštenju.

Centar za laboratorijsku dijagnostiku, kako su rekli iz DZPG, u ZO Blok pet radiće od sedam do 21 sat.

Dodaje se da će Jedinica za patronažu raditi po ustaljenom rasporedu.

