Demonstranti ispred Skupštine čekaju ishod glasanja

Podgorica, (MINA) – Građani koji su se okupili na protestu zbog najavljenog usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku, sačekaće ispred Skupštine glasanje o tom aktu.

Okupljeni preko razglasa slušaju prenos sjednice uživo, a ispred parlamenta je pojačano prisustvo policije.

Zbog protesta koji je organizovao Pokret Ima nas, blokirano je više saobraćajnica u gradu.

Građanski aktivista Predrag Vušurović prethodno je okupljenima poručio da sačekaju ishod glasanja.

“Naredna tema današnjeg zasijedanja krnje Skupštine Crne Gore je ponovno izjašnjavanje o neustavnom i nelegalnom i nelegetimnom prijedlogu Zakona o predsjedniku. Pozivam vas da dostojanstveno sačekamo basta li im napraviti i to”, rekao je on.

Organizatori su ranije najavili da će kolonama automobila „preplaviti“ Podgoricu kako bi poslali snažnu podršku da je „danas dan D kada je u pitanju normalno funkcionisanje države, ustavnog poretka i pravnog sistema“.

Iz Pokreta „Ima nas“ su pozvali građane da budu pripravni i prate uputstva tokom protesta da bi, kako su kazali, na adekvatan način odgovorili očiglednoj namjeri da se rušenjem institucija i ustavnog poretka uruše i temelji države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS