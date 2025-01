Danilović razriješen, Ćalasan v.d. direktorice AKOKVO

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas razriješila direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO) Gorana Danilovića i za vršiteljku dužnosti (v.d.) direktorice izabrala Tatjanu Ćalasan.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) Vlada je Danilovića razriješila na elektronskoj sjednici, postupajući po presudi Upravnog suda.

Ćalasan, koja je izabrana za v.d. direktorice AKOKVO, doktorandkinja je na Katedri za germanistiku, na Filozofskom fakultetu Sarajevo.

Ona je magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, Katedra za germanistiku, a diplomirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, na Filozofskom fakultetu, smjer Njemački jezik i književnost.

“Stalni je sudski tumač za njemački jezik od 2012. Od 2005. do 2019. je bila saradnica u nastavi na Filološkom fakultetu u Nikšiću, Studijski program za njemački jezik i književnost. Bila je angažovana i na Institutu za strane jezike”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ćalasan članica Udruženja tumača i prevodilaca Crne Gore, autorka velikog broja naučno-istraživačkih radova.

“Učestvovala je u brojnim studijskim i istraživačkim boravcima i projektima. Autorka je dvije zbirke poetskih zapisa: Gramofon na jednu noć (2021) i Neću Romea, hoću tebe (2024)”, dodaje se u saopštenju.

