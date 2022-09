Danas 31 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora obilježava danas 31 godinu od proglašenja za ekološku državu.

Deklaracija o ekološkoj državi Crnoj Gori usvojena je na sjednici republičkog parlamenta koja je održana na otvorenom na Žabljaku 20. septembra 1991.

U deklaraciji je definisano strateško opredjeljenje države da usvaja i primenjuje najviše standarde i norme iz oblasti zaštite životne sredine, očuvanja prirode i ekonomskog razvoja na principima ekološki održivog sistema.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović rekla je u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, da je činjenica da još nemamo puno razloga za slavlje.

Ona smatra da je važno da se država odredila i pokazala da razumije važnost činjenice i da smo Ustavom definisani kao ekološka država.

“To nije standard koji smo mi još dostigli ali isto tako nije nedostižan, potrebno je vrijeme, odlučnost institucija ali i cjelokupne javnosti”, rekla je Novaković Đurović.

Ona je ocijenila da se mora dosta raditi na podizanju ekološke svijesti.

Ove godine se prvi put 20. septembar obilježava i kao državni praznik Dan ekološke države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS