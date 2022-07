Crna Gora vječna luča slobode i nepokornosti

Nikšić, (MINA) – Crna Gora je vječna luča slobode i nepokornosti, poručeno je sa proslave 13. jula – Dana državnosti, u Nikšiću.

Kako prenosi Pobjeda, vidljiva su crnogorska obilježja, okupljeni pjevaju crnogorske pjesme, a u Nikšić su pored brojnih građana došli i sveštenici Crnogorske pravoslavne crkve.

Proslavi prisustvuje i poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković.

Izvršni direktor nevladine organizacije Forum slobodnih građana “Luča”, Nebojša Mrvaljević, kazao je da su danas u Nikšiću braća i sestre iz svih krajeva Crne Gore.

“Naš Nikšić je zaslužio podršku. Bio je uvijek među prvima tamo đe se branilo pravo, čast i sloboda naše Majke Crne Gore. Bio je i biće, bez obzira na sva iskušenja sa kojima se suočavamo. To nam jasno pokazuje i ovaj današnji veličanstveni skup”, rekao je Mrvaljević.

On je istakao da je Nikšić doprinio značajnim pobjedama koje su prethodile 13. julu 1878. kada je na berlinskom kongresu priznata državna nezavisnost Crne Gore.

Mrvaljević je naveo da je herojstvo Ljuba Čupića prepoznao cijeli svijet, a da je njegov osmjeh jedan od simbola antifašizma.

“Nažalost, nedavno smo svjedočili nečasnim scenama skrnavljenja spomenika našem Ljubu. Svjedočili smo izostanku osuda i pokušajima relativizovanja toga sramnog čina sa adresa trenutnih lokalnih vlasti. Svjedočili smo da se prošle godine u našem Nikšiću nijesu vijorile državne zastave”, rekao je Mrvaljević.

Kako je rekao, ove godine su im 21. maja trg okitili trobojnim aranžmanima, a u susret današnjem velikom prazniku skinuli državnu zastavu sa zgrade Opštine.

Okupljeni danas, kako je kazao, Crnoj Gori donose na dar široki i iskreni osmjeh, toplo i čisto srce i dušu, ljubav i poštovanje za slavnu istoriju i svijetlu i vječnu budućnost.

Profesorica Jasmina Nikčević je podsjetila na riječi Žan-Pol Sartr, čuvenog filozofa i književnika i aktiviste Pokreta otpora, koji je rekao da ustanak 13. jula u Crnoj Gori predstavlja “veličanstven događaj evropske istorije 20. Vijeka”.

“A taj i takav veličanstveni događaj uveličale su žene crnogorske, te slavne heroine Trinaestojulskog ustanka i Narodnooslobodilačke antifašističke borbe. Njih 2546 učestvovalo je u NOR-u, poginulo ih je 483, a osam Crnogorki je proglašeno za narodne heroje (od 90 žena narodnih heroja na nivou Jugoslavije)”, rekla je Nikčević.

Ana Pejović kazala je da je Trinaestojulski ustanak bio vojni i politički fenomen Drugog svjetskog rata i opštenarodni ustanak protiv fašizma.

“O surovosti rata i hrabrosti Crnogoraca najbolje govore cifre od 45.000 stradalih od strane okupatora. U Crnoj Gori je skoro svaka porodica doživjela stradanje i gubitak. Danas jaki pritisci iznutra i izvana kroz ekspozituru SPC oživjeli su četničku aždaju posebno u našem gradu protiv kojih su se borili borci koji hrabro poginuše”, rekla je Pejović.

Ona je rekla da se duguje vječni pijetet i zahvalnost svim žrtvama rata koji nam darovaše slavu i slobodu.

Crna Gora je, kako je dodala, vječna luča slobode i nepokornosti.

“Belveder je bio tek uvod odbrane crnogorskog antifašizma”, poručila je Pejović.

Glumac Miro Nikolić kazao je da se veličina jedne zemlje ne mjeri kilometrima, već istorijskim i civilizacijskim dostignućima, a veličina jednog naroda se mjeri hrabrošuću i srčanošću.

“Po tome je naša zemlja velika, a naš narod veličanstven. Brojni su svijetli datumi kojima je ispisana slavna crnogorska istorija! Brojne su ličnosti, koje su svojim djelovanjem, ali i životima gradili Crnu Goru kao državu čiji je jedini teret njena neprestana borba za slobodu”, poručio je Nikolić.

Policija je blokirala sve prilaze Trgu Slobode u Nikšiću, pa mu se može prići samo pješke.

Student Ilija Vujačić je kazao da se mnogi pitaju zašto je proslava danas baš u Nikšiću.

“Zato što Stojan Kovačević i Novak Ramov i dalje čuvaju stražu svom kralju i ovom gradu. Zato dragi moji, što se Ljubo Cupic i dalje prkosno osmjehuje, Zato što nam je ponosno lice Joke Baletić i dalje svijetla zvijezda vodilja”, naveo je Vujačić.

Zato što se, kako je rekao, slobodarske sjene 46 narodnih heroja i hiljada drugih i dalje šetaju vitovom ulicom i zato što je Nikšićanima vazda bastalo i bastaće da kažu “Ne” domaćim izdajnicima i okupatorima.

Kako je javila Antena M na proslavu Dana državnosti u Nikšiću stigao je i legendarni nikšićki kantautor Miladin Šobić.

