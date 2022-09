Crna Gora opredjeljenja da aktivno doprinosi mirovnim misijama UN-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je opredjeljenja da aktivno doprinosi mirovnim misijama Ujedinjenih nacija (UN), kazao je direktor policije Zoran Brđanin na sastanku sa policijskim savjetnikom i direktorom policijskog Odjeljenja UN-a, Luišom Kariljom.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, u okviru ovonedjeljnog Samita šefova policija država UN-a, Brđanin se sastao sa Kariljom, kako bi razgovarali o učešću crnogorskih policijskih službenika u mirovnim misijama UN-a.

Navodi se da je Brđanin podsjetio na prethodne mirovne misije u kojim su policijski službenici učestvovali, i iskazao posebno zadovoljstvo zbog nedavnog povećanja broja policijskih službenika u misiji na Kipru.

“Crnogorski predstavnici su u prethodnim angažovanjima prepoznati kao visoko profesionalni, nepristrasni i neutralni, čemu u prilog govori činjenica da su nerijetko raspoređivani na rukovodeća mjesta u okviru mirovne misije”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je predmet razgovora bilo i obučavanje zainteresovanih službenika za rad u mirovnim misijama.

U tom kontekstu, kako se navodi, Brđanin je ukazao na spremnost i iznalaženje modaliteta za otvaranje i većeg broja crnogorskih službenika u mirovnim misijama, a samim tim i potrebu za stvaranjem preduslova za odgovarajuće obuke.

Kariljo je iskazao punu podršku policijskog odjeljenja UN-a crnogorskoj policiji u tom segmentu i pozdravio napore koje Uprava policije ulaže u unapređenje svojih kapaciteta, ukazujući pritom na mogućnosti koje mogu biti prilika za usavršavanje zainteresovanih kandidata.

“Ističući zadovoljstvo zbog susreta i prilike za razgovor o učešću crnogorskih policijskih službenika mirovnim misijama UN-a, Brđanin je ponovio opredjeljenje Crne Gore da aktivno doprinosi mirovnim misijama UN-a”, kaže se u saopštenju.

