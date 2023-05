Podgorica, (MINA) – Crna Gora nastavlja da se zalaže za univerzalno poštovanje ljudskih prava sa fokusom na promociju prava žena i djevojčica, lica sa invaliditetom, LGBTI osoba i drugih marginalizovanih grupa, saopštio je ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Đeka.

Kako su kazali iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Crna Gora je danas u Palati nacija u Ženevi, predstavila Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u okviru četvrtog opšteg periodičnog pregleda UPR.

Navodi se da je delegacija koju čine predstavnici sve tri grane vlasti na čelu sa Đekom, predstavila ostvareni napredak, izazove i obaveze Crne Gore u oblasti jačanja sistema zaštite i poštovanja ljudskih prava i sloboda.

Đeka je ocijenio predstavljanje dostignuća u sistemu unapređenja oblasti ljudskih prava i zaštite od diskriminacije naročito značajnim u kontekstu djelovanja Crne Gore u Ujedinjenim nacijama (UN).

“U drugom mandatu članstva u Savjetu za ljudska prava, na liniji vanjskopolitičkih prioriteta, Crna Gora nastavlja da se zalaže za univerzalno poštovanje ljudskih prava sa fokusom na promociju prava žena i djevojčica, lica sa invaliditetom, LGBTI osoba i svih drugih marginalizovanih grupa”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Crna Gora je prepoznata po toleranciji i inkluzivnosti i nastaviće da njeguje interkulturalnost kao vrijednost.

Đeka je podsjetio da se ove godine obilježava 75 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, temeljnog dokumenta koji naglašava univerzalnost, nedjeljivost i međusobnu povezanost ljudskih prava.

“Imajući u vidu visoke standarde u zaštiti i promociji ljudskih prava koje je postavila, Crna Gora će nastaviti da se zalaže u pravcu ostarivanja jednakih prava i mogućnosti za sve svoje građane i građanke”, rekao je Đeka.

U saopštenju se navodi da je Crna Gora dobila preporuke od 87 zemalja članica UN i da će se narednih dana odrediti prema preporukama.

