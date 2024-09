Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da doprinosi jačanju regionalne saradnje, što je jedan od spoljnopolitičkih ciljeva aktuelne Vlade, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je danas razgovaroa sa odlazećim izaslanikom odbrane Austrije Kristijanom Smutekom i novoimenovanim izaslanikom Kristijanom Tesarom.

Krapović je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, kazao da je zadovoljan odbrambenom saradnjom sa Austrijom i zahvalio Smuteku na njegovom doprinosu jačanju odnosa.

On je naveo da je uvjeren da će se komunikacija sa novim izaslanikom odbrane nastaviti istim intenzitetom.

„Krapović je naglasio da je Austrija uvijek pružala snažnu podršku Crnoj Gori na njenom evropskom putu i pohvalio značajnu posvećenost Austrije promovisanju evropskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

Krapović je ukazao da je važno i školovanje crnogorskih kadeta i usavršavanja pripadnika Vojske Crne Gore u vojno-obrazovnim institucijama Austrije, ističući da ga raduje što će prisustvovati ceremoniji dodjele sertifikata na Terezijanskoj vojnoj akademiji, kada će i crnogorska kadetkinja primiti diplomu.

On je rekao da Crna Gora cijeni doprinos Austrije realizaciji projekata kroz regionalne odbrambene inicijative.

Kako je naveo Krapović, kroz regionalne inicijative se razvijaju zajednički kapaciteti i resursi, ali i snaži povjerenje među državama članicama.

„On je dodao da će Crna Gora nastaviti da pruža svoj maksimalan doprinos jačanju regionalne saradnje, što predstavlja jedan od spoljnopolitičkih ciljeva aktuelne Vlade i podsjetio da smo osim toga, fokusirani na uspješan nastavak evropskih integracija i očuvanje statusa kredibilne NATO članice“, navodi se u saopštenju.

Smutek je rekao da je zadovoljan ostvarenom saradnjom na polju odbrane, koja je realizovana tokom njegovog mandata.

On je kazao da će Austrija ostati posvećena pružanju doprinosa razvoju saradnje na polju odbrane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS