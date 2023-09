Četiri osobe iz nesreće na Obzovici vitalno ugrožene

Podgorica, (MINA) – Četiri osobe povrijeđene u saobraćajnoj nesreći na Obzovici, u kojoj je smrtno stradalo dvoje ljudi, vitalno su ugrožene i transportovane u Klinički centar Crne Gore (KCCG), saopšteno je iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP).

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da su oko 12 sati primili poziv da se desio saobraćajni udes u mjestu Obzovica, a na mjesto nesreće odmah su upućene četiri ekipe iz Podgorice, dvije sa Cetinja i jedna iz Budve.

Na mjesto nesreće upućena su i po dva vozila Doma zdravlja i Opšte bolnice (OB) Cetinje, kao i jedno vozilo VMC-a.

Navodi se da je akcijom ZHMP-a, Doma zdravlja i OB Cetinje i VMC-a, uz pomoć Uprave policije koja je obezbijedila koridor prolaska ekipa od mjesta nezgode do bolnice na Cetinju, a zatim i do KCCG, kao i službi zaštite i spašavanja, 17 povrijeđenih transportovano u Opštu Bolnicu Cetinje.

Dodaje se da su četiri pacijenta pregledana u Domu zdravlja Cetinje.

“Nakon zbrinjavanja, četiri vitalno ugrožena pacijenta su vozilima OB Cetinje i ZHMP-a transportovani u Urgentni centar KCCG”, navodi se u saopštenju.

