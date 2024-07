Četiri kandidata za predsjednika Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Na javni oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda prijavila su se četiri kandidata, saopštio je Sudski savjet.

Za predsjednika Vrhovnog suda prijavili su se doskorašnja Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, sutkinja Vrhovnog suda Ana Vuković, vršiteljka dužnosti predsjednice tog suda Vesna Vučković i predsjednik Upravnog suda Miodrag Pešić.

Javni glas za izbor predsjednika Vrhovnog suda objavljen je 10. jula.

To je deveti pokušaj izbora predsjednika Vrhovnog suda, pozicije koja je upražnjena otkako je Vesna Medenica dala ostavku na tu funkciju 31. decembra 2020. godine.

Najvažniju poziciju u pravosuđu od septembra 2021. u v.d. mandatu pokriva Vučković.

