Bošković: Abazović pokazao da je samo pion u opasnoj igri

Podgorica, (MINA) – Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je, smjenom vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Sava Kentere, pokazao da je samo pion u opasnoj igri iz Rusije i Srbije, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković.

Kako je naveo na Tviteru /Twitter/, čovjeku kome Srpska pravoslavna crkva nije ekstremistička, Srbija nacionalistička, a Rusija imperijalistička, naravno da smetaju crnogorske institucije i ljudi koji se zalažu za nacionalne interese.

“Zbog toga i smjena prvog čovjeka ANB-a. I ovim potezom je pokazao da je samo pion u opasnoj igri koja se igra iz Rusije i Srbije”, kazao je Bošković.

Generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović kazao je da je Kentera takao u nezakonitosti sa spaljivanjem cigareta i u služenje ruskim tajnim službama.

“To mu nije moglo biti oprošteno. Ovim je propala vlast zapečatila svoju sudbinu”, napisao je Bogdanović na Tviteru.

