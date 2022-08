Besplatna EYCA kartica za učenike koji upišu prvi razred srednje škole

Podgorica, (MINA) – Učenici koji ove školske godine upišu prvi razred srednje škole dobiće besplatnu Evropsku omladinsku karticu (EYCA) sa periodom važenja četiri godine, koja će im omogućiti veliki broj popusta i povoljnosti u Crnoj Gori i širom Evrope.

To je omogućeno ugovorom o saradnji koji su danas potpisali predstavnici ministarstva sporta i mladih i prosvjete i nevladine organizacije (NVO) Centar za omladinsku edukaciju.

Ugovor je, kako su saopštili iz Ministarstva sporta i mladih, potpisan u cilju daljeg jačanja projekta EYCA kartice i njegove vidljivosti među srednjoškolcima u Crnoj Gori.

„Navedeno partnerstvo pružiće priliku svim upisanim srednjoškolcima u prvi razred 2022/2023. godine da dobiju besplatnu benefit EYCA karticu sa periodom važenja od četiri godine, koja će im omogućiti veliki broj popusta i povoljnosti u Crnoj Gori i širom Evrope“, navodi se u saopštenju.

EYCA je međunarodni društveno odgovorni program koji mladima u Crnoj Gori olakšava ulazak u svijet informacija, mobilnosti, neformalne edukacije i umrežavanja, ali i mogućnosti socijalne inkluzije mladih kroz aspekt velikog broja povlastica koje kartica nudi – više od 270 popusta u Crnoj Gori i preko 70 hiljada benefita u Evropi.

Iz Ministarstva su naveli da su ugovor o saradnji potpisali ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, ministar prosvjete Miomir Vojinović i izvršni direktor NVO Centar za omladinsku edukaciju, Jugoslav Radović.

Potpisnici ugovora kazali su da su ponosni na dosadašnje rezultate u Crnoj Gori i Evropi i rad koji je ostvaren u okviru projekta.

Kako su naveli, veliki broj dogovorenih partnerstava, uvezanost za akademskom zajednicom, lokalnim samoupravama, domaćim i međunarodnim organizacija pruža jasnu sliku koliko je EYCA kartica prepoznata na svim nivoima.

„Posebno smo srećni zbog činjenice da će EYCA zajednica na osnovu ove saradnje, brojati više od 35 hiljada korisnika širom Crne Gore”, rekli su potpisinici ugovora.

Iz Ministarstva sporta i mladih kazali su da taj resor i Vlada od 2018. godine snažno podržavaju implementaciju tog međunarodnog projekta, koji u Crnoj Gori realizuje Centar za omladinsku edukaciju iz Podgorice.

