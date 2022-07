Bešović: Dva helikoptera i avion nedovoljni za borbu protiv požara

Podgorica, (MINA) – Toplotni talas koji je stigao u Crnu Goru pojačaće sušu, a suša, vjetar i nesavjesni građani značajno povećavaju rizik tokom požarne sezone, kazao je direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ima jedan avion za gašenje požara, Vojska Crne Gore (VCG) dva helikoptera, što se kako je rekao, Bešović, ne može reći da je dovoljno.

“Kada je u pitanju VCG, raspolažemo sa dva helikoptera, koji nam služe kao podrška za gašenje požara iz vazduha, oni su sada trenutno svi na terenu, i dva helikoptera i taj jedan avioni to je nešto sa čime mi trenutno raspolažemo. Naravno, imamo tu mogućnost međunarodne pomoći”, kazao je Bešović za Televiziju Crne Gore.

On je dodao da se ne može reći da je dovoljno, navodeći da se lokalne službe zaštite i spašavanja finansiraju sa lokalnog nivoa.

“Jedan kamion za gašenje požara košta 500-700 hiljada EUR, što se tiče lične opreme i dalje tu ima nekih nedostataka, ali sve zavisi od opštine do opštine. Što se priprema tiče, mi smo uradili sve i na lokalnom i na državnom nivou”, kazao je Bešović.

