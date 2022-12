Američka privredna komora uručila tri donacije

Podgorica, (MINA) – Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham) uručila je večeras donacije Opštoj bolnici (OB) iz Bijelog Polja, Domu za studente i učenike „Braća Vučinić“ iz Nikšića i Osnovnoj školi (OŠ) „Drago Milović“ iz Tivta.

Kako je saopšteno iz AmCham, oni će OB iz Bijelog Polja obezbijediti EKG aparat i monitor za blizanačku trudnoću, opremu za instalaciju wireless interneta u Domu za studente i učenike „Braća Vučinić“ iz Nikšića i novčana sredstva za rekonstrukciju učionica u tivatskoj OŠ „Drago Milović“.

Navodi se da je odluku o donacijama donio Komitet za društveno odgovorno poslovanje AmCham-a.

Predsjednica Komore Svetlana Vuksanović, na novogodišnjem koktelu, kazala je da je AmCham još jednom pokazao da je posvećen poboljšanju poslovnog ambijenta, kao i razvitku kulture socijalne odgovornosti.

“Bolje poslovno okruženje ne može biti moguće ako ne ulažemo u ono što su kameni temeljci svakog ekonomski prosperitetnog društva, a to su zdravlje i obrazovanje”, rekla je ona.

Kako se dodaje, donaciju su podržale kompanije: Coca Cola HBC Crna Gora, Butterfly finance AD, Erste banka, Uniqa osiguranje, Tara Brskovo, BDK advokati, First Line Software, Farmegra, SnT, Henly and Partners, Addiko banka, Trebjesa, Golden group, Crnogorski Telekom, CKB banka, Glosarij, Sava osiguranje i Radonjic i partneri.

Vuksanović je, kako se navodi, istakla da je AmCham posebno ponosna na godinu na izmaku, tokom koje je lansirana platforma “Rule of Dialogue”.

Ta platforma, kako se dodaje, ima cilj da doprinese kvalitetnijoj i pravovremenoj komunikaciji između donosioca odluka i biznis zajednice.

Platforma ima za cilj i da učestvuje u organizaciji prve istorijske Trgovinske misije Sjedinjenih Američkih Država (SAD) a u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom trgovine SAD-a, Ambasadom SAD-a u Crnoj Gori i Privrednom komorom Crne Gore, uz nadu da će u skorijoj budućnosti biti još mnogo takvih trgovinskih misija.

Navodi se da je tim povodom ambasadorki SAD-a u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke uručena zahvalnica za posvećenost i pružanje podrške AmCham-u u ostvarivanju misije u Crnoj Gori.

Rajnke je kazala da je ponosna na posao koji su Ambasada SAD i AmCham obavili kao partneri.

“Ponosna sam kako smo zajedno radili na podršci ekonomskom rastu, kako smo zagovarali reforme koje bi omogućile kompanijama otvaranje radnih mjesta i kako smo podsticali javno-privatno partnerstvo koje se zasniva na saradnji, otvorenosti i dijalogu”, rekla je ona.

Iz AmCham rekli su da u trenutno okupljaju 89 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija u Crnoj Gori i članica je Evropske mreže Američkih privrednih komora.

Navodi se da su posvećeni ostvarenju misije unapređenja poslovnog ambijenta u cilju privlačenja američkih i drugih stranih investicija.

