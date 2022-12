Ambasada Poljske donirala ultrazvučni aparat KCCG-u

Podgorica, (MINA) – Ambasada Poljske u Crnoj Gori donirala je Klinici za neurologiju Kliničkog centra (KCCG) ultrazvučni aparat, vrijedan 25 hiljada EUR.

Iz KCCG je saopšteno da će pomoću tog aparata Klinika za neurologiju od sada moći da radi snimanje krvnih sudova vrata, koje se do sada radilo u Centru za radiološku dijagnostiku.

Ambasador Poljske u Crnoj Gori Artur Dmočovski istakao je da mu je drago što crnogorski pacijenti i ljekari dobijaju savremenu medicinsku opremu.

On je kazao da će pomoć poljske Vlade KCCG-u značajno poboljšati nivo zdravstvenih usluga u Crnoj Gori.

“Raduje me i nastavak saradnje KCCG i Poljske i nadam se da će se ona razvijati u narednom periodu, kako u tehničko-tehnološkoj modernizaciji, tako i u oblasti naučne razmjene medicinskog osoblja”, rekao je Dmočovski.

Dmočovski je dodao da je donacija simbol tradicionalnog prijateljstva dvije države i podrške Poljske Crnoj Gori na putu integracija sa Evropskom unijom.

“Ultrazvučni aparat je još jedan znak solidarnosti Poljske sa Crnom Gorom, nakon donacije aparata za transplantaciju Institutu za bolesti djece i transporta dezinfekcionih sredstava i zaštitnih maski tokom pandemije COVID-19”, kazao je Dmočovski.

On je zahvalio Ministarstvu zdravlja na doprinosu razvoju poljsko-crnogorske saradnje i angažmanu u liječenju poljskih turista, kojima je bila potrebna medicinska pomoć u Crnoj Gori tokom protekle turističke sezone.

Direktorica KCCG Ljiljana Radulović kazala je da je Klinika za neurologiju od danas bogatija za novi aparat.

“Zahvaljujući ovom aparatu prvi put na Klinici za neurologiju radiće se kolor dopler krvnih sudova vrata”, rekla je Radulović.

Ona je navela da će zato taj aparat, bez obzira na njegovu materijalnu vrijednost, zaista biti od neprocjenjive važnosti za pacijente.

“Ova metoda, u načelu, primjenjivana je kod pacijenata sa moždanim udarom, ili drugim oboljenjima krvnih sudova mozga. Činjenica da pacijenti Klinike za neurologiju taj pregled više neće morati da rade u Centru za radiološku dijagnostiku, znači da ćemo rasteretiti i cijenjene kolege”, rekla je Radulović.

Ona je istakla da će prvi put biti u mogućnosti da u KCCG rade transkranijalni dopler.

“U ime cijelog KCCG zahvaljujem na današnjem gestu, ali i na kontinuiranoj podršci najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji”, dodala je Radulović.

Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja, Slađana Ćorić, istakla je da se nada da će ubuduće saradnja biti intenzivnija i da će biti zadovoljni uslugama crnogorskog zdravstvenog sistema naročito turisti koji dolaze iz Poljske.

