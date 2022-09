Aktuelne epidemiološke mjere do 22. septembra

Podgorica, (MINA) – Aktuelne epidemiološke mjere u Crnoj Gori važiće do 22. septembra, saopšteno je iz Vlade u tehničkom mandatu.

Kako se navodi, ta odluka donesena je na telefonskoj sjednici u srijedu.

“Vlada je, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, donijela Odluku o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja kojom se važenje postojećih mjera produžava do 22. septembra”, navodi se u saopštenju.

Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva kovid-a 19 u Crnoj Gori iznosi 1.132.

