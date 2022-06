Adžić: Zaplijenili smo više cigareta nego bilo koja zemlja u Evropi

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su od maja ove godine nadležne institucije zaplijenile više cigareta nego bilo koja druga zemlja Evrope, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Uprava prihoda i carina, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – Upravom policije, realizovala je novu akciju u cilju obračuna sa švercom cigareta.

U Luci Bar oduzeto je osam kontejnera, okvirno četiri hiljade paketa cigareta, čija je vrijednost oko 3,5 miliona EUR.

Adžić je kazao da nadležne instutucije nastavljaju sa aktivnostima usmjenerim na borbu protiv šverca cigareta.

“U periodu od maja 2022. godine nadležne institucije u Crnoj Gori zaplijenile su više cigareta nego bilo koja druga zemlja Evrope”, rekao je Adžić.

Prema njegovim riječima, to je pokazatelj da Crna Gora ima kapaciteta da se bori protiv šverca cigareta, ali i svih oblika kriminala.

“Dobra međuresorna saradnja i opredijeljenost da Crnu Goru učinimo ekonomski stabilnijom, daje rezultate”, poručio je Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS