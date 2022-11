Adžić u posjeti Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Rukovodilac radom Ministarstva odbrane Filip Adžić, koji predvodi delegaciju tog resora u posjeti Ukrajini, obišao je Irpin, grad koji je teško razoren u prvim mjesecima ruskog napada na kijevsku oblast.

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da su gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika Irpina pokazali delegaciji Crne Gore posljedice dejstva ruske teške artiljerije i upoznali ih sa akcijama koje su preduzimane u cilju odbrane grada.

Kako su naveli, Adžić je u Kijevu, u pratnji zamjenika ministra odbrane Ukrajine, posjetio mjesto na kome se odaje pošta ukrajinskim borcima poginulim u ruskoj agresiji 2014. godine, kao i tokom nelegalne invazije koja je otpočela u februaru.

U crnogorskoj delegaciji su i državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović, zamjenik načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore Željko Radulović i ambasadorka Crne Gore u Ukrajini Dragica Ponorac.

