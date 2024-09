Advokati Čamgoza podnijeli krivičnu prijavu protiv Božovića

Podgorica, (MINA) – Advokati Marko Radović i Miloš Vuksanović podnijeli su Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv ministra pravde Bojana Božovića zbog, kako su naveli, zloupotrebe službenog položaja u postupku izručenja turskog državljanina Binalija Čamgoza.

Oni su to saopštili na konferenciji za novinare koju su organizovali povodom ukazivanja na nezakonitosti u postupku izručenja turskog državljanina Binalija Čamgoza, koji je njihov branjenik.

Radović je rekao da je odluka Ministarstva pravde o izručenju Čamgoza “pravni presedan” i “skandalozna”, navodeći da se radi o dosad nezabilježenoj odluci, koja bi mogla da ima dalekosežne posljedice za vladavinu prava i pravnu sigurnost u Crnoj Gori.

On je pojasnio da je prema svim relevantnim zakonima i međunarodnim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, uključujući Evropsku konvenciju o izručenju, odluka ministra nelegitimna, prenosi PR Centar.

Radović je ukazao i na političke pritiske koji su pratili slučaj navodeći da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu već bio upoznat sa predmetom Čamgoza i da su advokati podnijeli zahtjev za određivanje privremene mjere kako bi se spriječilo njegovo izručenje dok se ne donese konačna odluka o njegovom azilu.

On je rekao da im je Evropski sud za ljudska prava dao jasne smjernice kako da podnesu novi zahtjev u slučaju da ministar donese odluku o izručenju.

“Ali Ministarstvo pravde je ignorisalo našu komunikaciju i izručilo Čamgoza prije nego što smo uspjeli da se obratimo sudu. Oni su prekršili njegovo pravo na pristup sudu i na pravično suđenje“, rekao je Radović.

On smatra da je time direktno povrijeđeno jedno od osnovnih ljudskih prava njegovog klijenta, što je neprihvatljivo za državu koja teži da bude članica Evropske unije.

Radović je najavio i pravne korake koje će njegov tim preduzeti protiv odgovornih.

„Kao što smo već rekli prošlog četvrtka, podnijeli smo krivičnu prijavu protiv ministra Božovića SDT-u zbog ove nezakonite odluke“, rekao je Radović.

Radović je naglasio da Čamgoz nije bio prijetnja po sigurnost Crne Gore, kao što su to tvrdili neki izvještaji i izjave.

„Čamgoz nije bio prijetnja Crnoj Gori, već naprotiv – Crna Gora je postala prijetnja njemu“, kazao je Radović, osvrćući se na tretman koji je Čamgoz doživio tokom sudskih postupaka.

On je kazao i da odbrana ne može promijeniti činjenicu da je Čamgoz izručen Turskoj, ali da će nastaviti da preduzimaju sve pravne korake kako bi se utvrdila odgovornost nadležnih.

Vuksanović je ocijenio da je izručenje Čamgoza direktno suprotno pravnim normama i predstavlja ozbiljan presedan u međunarodnoj pravnoj pomoći.

„Naše angažovanje kao Binalijevih branilaca više ne postoji, jer je on već izručen Turskoj. Ovaj slučaj predstavlja kršenje pravnih procedura i ozbiljno ugrožava integritet pravnog sistema Crne Gore“, istakao je Vuksanović.

On smatra da odluka ministra pravde da izruči Čamgoza nije samo nezakonita, već je donesena pod, kako tvrdi, “pritiskom bezbjednosnih struktura”, čime se, kako je dodao, dovodi u pitanje vladavina prava u Crnoj Gori.

Vuksanović je pojasnio da je Božović, uprkos prethodnoj privremenoj mjeri koja je spriječila izručenje, odlučio da poništi rješenje bivšeg ministra pravde i izruči Čamgoza Turskoj.

Prema njegovim riječima, to je učinjeno na sugestiju bezbjednosnih struktura, što je nazvao direktnim kršenjem zakona i zloupotrebom službenog položaja.

Vuksanović je naglasio da je SDT odigralo ključnu ulogu u podizanju optužnice protiv Binalija za falsifikovanje isprava, što je nazvao apsurdnim.

„Ovo je bio očigledan pokušaj da se Binali zadrži u pritvoru i da se isforsira njegovo izručenje. Krivična prijava protiv njega bila je neosnovana, ali je služila kao izgovor za daljnje postupke prema njemu“, pojasnio je Vuksanović.

On je najavio da će podnijeti ostavku na mjesto člana Tužilačkog savjeta kako bi osigurao nepristrasnost u daljoj istrazi.

„Nakon ove pres konferencije, najkasnije sutra, podnijeću ostavku na svoju funkciju u Tužilačkom savjetu. Smatram da je ovo moralni čin koji je potreban kako bi se spriječile bilo kakve spekulacije o mom uticaju na buduću odluku specijalnog tužioca u vezi sa ovom krivičnom prijavom“, kazao je Vuksanović.

On smatra da izručenje Čamgoza predstavlja ozbiljan presedan koji može ugroziti buduće odnose Crne Gore sa međunarodnim institucijama.

„Ovo je opasan presedan u međunarodnim postupcima pravne pomoći. Ovaj čin šalje poruku da Crna Gora nije država koja poštuje prava traženih osoba u skladu sa međunarodnim normama“, kazao je Vuksanović.

