Abazović: Zakon o porijeklu imovine najpotrebniji

Podgorica, (MINA) – Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću najpotrebniji je Crnoj Gori i predstavlja jedno od najznačajnih zakonskih rješenja, koje će se uskoro naći pred poslanicima, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je, na regionalnoj konferenciji „Efektivno oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću u skladu sa evropskim standardima“, ocijenio da će borba protiv korupcije na regionalnom nivou voditi ka većem pomirenju i progresu država regiona i učiniti da se sve zemlje Zapadnog Balkana što prije nađu u Evropskskoj uniji.

Regionalnu konferenciju organizovali su Ministarstvo pravde Crne Gore, AIRE centar i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Abazović je poručio da je Vlada apsolutno posvećena vladavini prava i intenzivnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Prema njegovim riječima, bez dobrih zakonskih rješenja takva borba je usporena, otežana i ne daje adekvatne rezultate.

Zato se, kako je naveo Abazović, mora raditi na ispravljanju postojećih zakonskih rješenja i donošenju novih koja će omogućiti veću efikasnost.

“Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću jedno je od najznačajnih rješenja koje će se uskoro naći pred poslanicima crnogorskog parlamenta“, kazao je Abazović.

On je rekao da je Ministarstvo pravde u završnoj fazi i da očekuje da Vlada uskoro utvrdi predlog tog zakona.

Abazović je naveo da kriminalne grupe u Crnoj Gori, kao i u regionu i svijetu, imaju veliku finansijsku moć.

„Da bismo došli do načina na koji su sticali tu finansijska moć, moramo imati zakonska rješenja koja će omogućiti da se ta moć ograniči, stopira, ili u slučajevima u kojima se dokaže da je imovina stečena nezakonito to stavi u funkciju potreba građana“, kazao je Abazović.

On je istakao da borba protiv korupcije nije ničiji hir, niti želja za posebnim dokazivanjem.

„To je način na koji ćemo ostvarivati veće prihode u budžetu, da umjesto u privatne džepove onih koji su to stekli nelegalno, novac ide za javno zdravstvo, školstvo, infrastrukturu, plate. Ovaj zakon je nešto što je najpotrebnije u Crnoj Gori“, naglasio je Abazović.

On je kazao da je potrebno zakonsko rješenje koje je primjenjivo.

„Ne treba nam zakonsko rješenje samo na papiru, već ono koje će naše institucije moći da koriste“, dodao je Abazović.

On je naveo da vjeruje da se, nakon dosta konsulatcija sa Evropskom komisijom (EK) i unutar pravne zajednice u Crnoj Gori, došlo do zakononskog rješenja koje će biti efikasan alat.

Abazović je poručio da je jako značajno da se do tog zakonskog rješenja dođe što prije jer će njegova implementacija zahtijevati neko vrijeme.

On je pozdravio napore Državnog tužilaštva, koje čini sve da isporuče rezultate u vladavini prava.

Ti rezultati su, kako je naveo, evidentirani u izvještaju EK.

Abazović je kazao da misli da se Crna Goea može pohvaliti da je borba protiv korupcije započela i ima dinamiku.

„Sa evropskim javnim tužiocem potpisan je sporazum, čime je Državno tužilaštvo Crne Gore uspostavilo i taj vid saradnje, što otvara još jednu perspektivu“, rekao je Abazović.

Abazović je ponovio da iza nacionalizma na Zapadnom Balkanu stoji korupcija.

„Manje korupcije manje nacionalizma, a više pomirenja“, dodao je Abazović.

Programska direktorica AIRE centra za Zapadni Balkan, Biljana Braithwaite, kazala je da organizovani kriminal i korupcija predstavljaju veliku prepreku građenju demokratske stabilnosti, vladavine prava i izvor su ozbiljne zabrinutosti za sve zemlje i međunarodne institucije.

Ona je rekla da su AIRE centar i RAI još 2017. godine počeli da podržavaju zemlje Zapadnog Balkana kako bi unaprijedili kapacitete za oduzimanje imovinske koriste stečene krivičnim djelom.

Kako je navela Braithwaite, kada su AIRE centar i RAI pokrenuli aktivnosti regionalnog povezivanja, obuke, zagovaranje dobrih praksi, znali su da će ispred njih biti izazovi.

„U najvećim trenucima izazova za regionalni dijalog rekla bih da je pravosuđe nastavilo da razgovara“, istakla je Braithwaite.

Ona je poručila da se povjerenje u pravosudni sistem može graditi samo na osnovu nezavisnog i nepristrasnog djelovanja svakog tužioca i sudije pojedinačno.

Braithwaite je kazala da nijesu bez razloga danas u Crnoj Gori.

AIRE centar, kako je navela, redovno radi sa pravosuđem u Crnoj Gori na jačanju kapaciteta sudija i tužioca.

“Kroz mrežu eksperata za oduzimanje i upravljanje imovinskom koristi proisteklom iz kriminalne djelatnosti, stvorili smo temelje za razmjenu dobrih praksi. Postali smo jedan od vaših partnera na evropskom putu, ka ostvarenju vladavine prava i zaštite ljudskih prava”, kazala je Braithwaite.

Ona je rekla da su tu da zagovaraju saradnju koja nije zasnovana na velikim govorima, već na konkretnim akcijama.

Zamjenik britanske ambasadorke u Crnoj Gori, Stiv Arik, kazao je da je u posljednje tri i po godine Britanska ambasada značajno povećala podršku crnogorskom pravosudnom, tužilačkom sistemu i organima za sprovođenje zakona, u tome što je zajednički izazov, a to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

On je rekao da su obavili veliki niz obuka u cilju izgradnje kapaciteta.

„Rezultati saradnje biće dobri samo ukoliko postoji spremnosti u sistemu da se obave temeljne reforme“, poručio je Arik.

Kako je naveo, ovogodišnji izvještaj EK o napretku opet naglašava potrebu da se osnaže finansijske istrage, kao i kapaciteti za upravljanje i oduzimanje imovine koja je stečena krivičnim djelom.

Arik je rekao da je važno stvari uraditi na pravi način, a ne brzo.

„Vrlo sam svjestan pozitivnih stvari, koje su se desile u prethodnom periodu. Imali smo istorijske zapljene. Što se tiče oduzimanja imovine, ona ja apsolutno ključna kako bi se postavila kazna adekvatna za počinioce“, naveo je Arik.

Šefica Sekretarijata RAI Desislava Gotskova kazala je da imaju veliko iskustvo u podršci pri oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću u Jugoistočnoj Evropi, kao i u jačanju kapaciteta nacionalnih organa i unapređenju regionalne saradnje.

„Uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, RAI i AIRE centar rade već više od pet godina zajedno kako bi se unaprijedilo oduzimanje imovine u regionu i razmijenile najbolje prakse“, navela je Gotskova.

Ona je dodala da je današnja konferencija sjajna prilika da se predstave i prodiskutuju o međunarodnoj i regionalnoj perspektivi oduzimanja imovine.

