Abazović uputio saučešće porodicama poginulih na Obzovici

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović uputio je saučešće porodicama stradalih u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na Obzovici.

Abazović je kazao da je građane Crne Gore potresla vijest o teškoj saobraćajnoj nesreći.

“Izjavljujem iskreno i najdublje saučešće porodicama stradalih, a svim povrijeđenima želim brz oporavak. Molimo se da se ovakve stvari više ne događaju”, naveo je Abazović na društvenoj mreži X.

U saobraćajnoj nesreći koja se danas oko podne dogodila na magistralnom putu Cetinje – Budva, u mjestu Obzovica, poginule su najmanje dvije osobe, a više ih je povrijeđeno.

