Abazović: Oprostite Majke Srebrenice na nejasno izrečenoj misli

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović izvinio se Majkama Srebrenice zbog, kako je naveo, nejasno izrečene misli.

On je to napisao na Tviteru, nakon što su Majke Srebrenice reagovale na njegovu izjavu, u kojoj je rekao da genocid u Srebrenici nije počinjen nad Bošnjacima, nego nad ljudima.

Majke Srebrenice pozvale su Abazovića da se izvini njima i svim žrtvama genocida u Srebrenici.

„Oprostite Majke Srebrenice na nejasno izrečenoj misli. Poznato je da svako djelo zavisi od svog cilja. Moj cilj je mir. Genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici da se nikad nikome ne ponovi”, poručio je Abazović.

