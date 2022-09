Društvo i dalje ima problem da obezbijedi slobodu izražavanja

Podgorica, (MINA) – Niz pritisaka, napada i drugih primjera ugrožavanja medijskih sloboda u Crnoj Gori je pokazatelj da društvo i dalje ima problem da obezbijedi poštovanje prava na slobodu izražavanja i ograniči govor mržnje, smatraju u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Iz te institucije su najoštrije osudili prijetnje i uvrede upućene urednici M portala Danici Nikolić, kao i ostalim novinarima i drugim javnim ličnostima koji su targetirani porukama krajnje prizemne i uznemirujuće sadržine.

“Očekujemo da će u najkraćem mogućem roku biti otkriveni i procesuirani počinioci koji su se odvažili da na ovako besprizoran i nedopustiv način prijete ugrožavanjem fizičkog i psihičkog integriteta novinara, ali i svih drugih subjekata sa čijim stavovima i mišljenjima nijesu saglasni”, naveli su iz Institucije zaštitnika.

Oni su kazali da se jedino tako može razbiti krug poziva na nasilje i ugrožavanja elementrane sigurnosti ne samo novinara, već i drugih osoba čije se mišljenje plasira u javnosti, kao i njihovih porodica.

“Zabrinjava učestali niz različitih vrsti pritisaka, napada i drugih primjera ugrožavanja medijskih sloboda, što je pokazatelj da kao društvo i dalje imamo problem da obezbijedimo poštovanje prava na slobodu izražavanja i istovremeno ograničimo govor mržnje, unaprijedimo klimu tolerancije i kulturu dijaloga”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, iako je sadržaj poruka sa kojima je javnost danas upoznata sporan i sraman od početka do kraja, u instituciji Zaštitnika posebno osuđuju drsko i vulgarno vrijeđanje dostojanstva žena i sve izrečene mizogine i seksističke kvalifikacije.

Oni su podsjetili da je sve eventualne prigovore i zamjerke koje se mogu javiti u vezi sa radom bilo kog medija, potrebno rješavati institucionalnim mehanizmima, putem predviđenih procedura, kako se ničim ne bi ugrozio položaj pripadnika te profesije.

