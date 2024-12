Drobnjak na čelu Odbora direktora Eko fonda

Podgorica, (MINA) – Svetlana Drobnjak izabrana je danas za predsjednicu Odbora direktora Fonda za zaštitu životne sredine (Eko fonda), na konstitutivnoj sjednici tog tijela.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Odbor direktora čine Miloje Šundić, Ksenija Kljajić, Andrej Vučeković i Marija Đurović.

U saopštenju se navodi da su na sjednici Odbora razmatrana pitanja daljeg razvoja i implementacije ekoloških i održivih projekata u Crnoj Gori, kao i upravljanje sredstvima Eko fonda.

“Odbor će imati važnu ulogu u osiguravanju efikasne distribucije sredstava za projekte koji doprinose očuvanju životne sredine i unapređenju održivih praksi”, dodaje se u saopštenju Ministarstva.

Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, koji je prisustvovao današnjoj sjednici Odbora, pohvalio je dosadašnji rad Eko fonda, ističući značaj koji ta institucija ima u ostvarivanju ciljeva zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Ćulafić je naglasio da su pred Eko fondom važni koraci u narednom periodu, dodajući da je uvjeren da će uspješno odgovoriti na sve izazove.

„Eko fond ima važnu ulogu u postizanju održivog razvoja i očuvanju prirodnih resursa naše zemlje. Duboko vjerujem da će, uz posvećenost i stručnost, uspješno realizovati projekte koji će doprinositi zaštiti životne sredine i kvalitetu života naših građana“, rekao je Ćulafić.

Iz Ministarstva su rekli da su na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Eko fonda razmatrane trenutne i buduće aktivnosti, kao i postavljeni prioriteti za narednu godinu.

Na sjednici je, kako se dodaje, poseban akcenat stavljen na projekte koji se odnose na obnovljive izvore energije, upravljanje otpadom, kao i zaštitu biodiverziteta.

