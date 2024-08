Drakić: Prvi rezultati u narednih nekoliko dana

Podgorica, (MINA) – Všilac dužnosti (v.d.) direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Dušan Drakić kazao je da je kredibilitet ASK-a urušen i dodao da moraju uraditi sve da vrate povjerenje građana, nevladinog sektora i međunarodnih partnera.

Drakić je za RTCG kazao da ga, od trenutka stupanja na tu funkciju, očekuje dosta posla, ali da će posebno obratiti pažnju na poslanike koji su istovremeno i predsjednici opština, kao i na izbornu kampanja koja je u toku.

On je poručio da očekuje da prve rezultate isporuče već u narednih nekoliko dana.

“Dosta stvari treba da se uradi, neke stvari smo analizirali svih ovih mjeseci, treba sve sažeti i odrediti prioritete. Ljudi koji su tu dugi niz godina su profesionalci i treba da budu oslobođeni stege od svih ovih godina”, rekao je Drakić.

On je dodao da postoje dvije stvari koje odmah moraju da riješe.

“Zašto postoje neki poslanici koji su istovremeno i predsjednici opština i predsjednici skupština, a to je zabranjeno zakonom, a pogotovo zakonom usvojenim 12. juna”, kazao je Drakić.

Kako je naveo, druga stvar je izborna kampanja koja je u toku.

“Moramo već danas da oformimo tim, revidiramo planove kontrole, i ovim putem prenesemo jasnu poruku da će svi politički subjekti biti kontrolisani, njihovi troškovi, prikupljena sredstva, a postupićamo po svim prigovorima direktno i u roku”, naveo je Drakić.

On je poručio da, i pored brojnih kritika u javnosti nakon što je izabran na tu funkciju, nikog nije štitio i dodao da to neće raditi ni ubuduće.

“U dosadašnjem radu mislim da je fer odnos sa subjektima koji su se kontrolisali davao fer rezultate”, kazao je Drakić.

Na pitanje šta će preduzeti kad je riječ o kontroli političkih partija, Drakić ističe da je puno posla pred zaposlenima u ASK-u.

“Moramo tokom ovog prelaznog perioda v.d. stanja da napravimo neku reformu, nove metodologije i procedure, da angažujemo kolege iz nevladinog sektora, da vidimo kako efektnije da se radi i da se javnosti prezentuju rezultati”, rekao je Drakić.

Kako je istakao, najbitnija je izmjena Zakona o finansiranju političkih partija koja je u toku.

“Već početkom naredne sedmice imamo sastanak sa političkim partnerima, gdje moramo da vidimo šta tu treba da se mijenja”, rekao je Drakić, dodajući da je ista situacija i sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

Komentarišući pojedine predmete koji su se pominjali u javnosti, Drakić je naglasio da je vrijeme da se otvore predmeti koji opterećuju javnost toliko vremena.

“Da se angažuje i međunarodna podrška i da se vidi ko je šta radio, a ko nije radio, da se utvrdi da li je nešto zastarjelo, da li neko može da se kazni ili možda neko nije kriv”, naveo je Drakić.

On je naglasio da će insistirati na međunarodnoj podršci, kao i da smatra da u narednih deset do 15 dana moraju izaći sa planom i agendom šta će raditi.

