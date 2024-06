Dragaš: Živković prijeti službama bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković prijeti službama bezbjednosti zbog mogućeg privođenja pravdi bivšeg predsjednika te partije i države, Mila Đukanovića, kazao je funkcioner Pokreta Evropa sad Tihomir Dragaš

Živković je ranije danas, u emisiji na radiju Antena M, poručio da će, ukoliko dođe do hapšenja Đukanovića, odgovor biti radikalan.

Dragaš je u objavi na društvenoj mreži X ocijenio da Živković prijeti službama bezbjednosti.

“Ohrabrujemo zaposlene u sektoru bezbjednosti da prema svakome ko je učinio neko krivično djelo postupaju na isti način, bez izuzetka”, naveo je Dragaš.

