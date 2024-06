DPS, SD i URA traže saslušanje Novovića pred Odborom za bezbjednost i odbranu

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaldemokrate (SD) i Građanski pokret URA zatražili su kontrolno saslušanje glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića pred Odborom za bezbjednost i odbranu povodom transkripata sa Skaj aplikacije.

Kako je saopšteno iz DPS-a, iz tih transkripata objavljenih u medijima, može se zaključiti da se u Crnoj Gori stvarala mreža za krijumčarenje cigareta kao i da su u njima pominju sadašnji i dva bivša premijera.

„A da u odnosu na pomenute transkripte Specijalno državno tužilaštvo (SDT) nije postupalo cijelu godinu sve do njihovog javnog objavljivanja. Smatramo neophodnim da se organizuje saslušanje Novovića pred Odborom za bezbjednost i odbranu“, kaže se u obrazloženju inicijative.

Navodi se da je prema izjavi Novovića, tek objavljivanje transkripata iniciralo je reakciju nadležnih organa.

„Vjerujemo da je u interesu građana da na saslušanju pred njihovim predstavnicima u parlamentu, predstavnici tužilaštva objasne njihovo nepostupanje po saznanjima da postoje sumnje na izvršenja krivičnih djela“, navodi se u inicijativi.

Dodaje se da je saslušanje pred nadležnim Odborom korisno i za instituciju SDT-a, jer bi, kako se navodi, GST dobio priliku da javnosti objasni (ne)postupanje instuticije na čijem je čelu.

Inicijativu za kontrolo saslušanje predali su poslanici DPS, SD i URA-e, Danijel Živković, Nikola Janović, Nikola Zirojević i Filip Adžić.

