DPS: Puni smo razumijevanja za frustracije partije sa jednim mandatom u Budvi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani danas su imali priliku da se zabavljaju sa besprizornim saopštenjima Pokreta Evropa sad (PES), koji braneći interese Andrije Mandića, preispituje građansku orijentaciju stranaka kod kojih to nikada nije bilo upitno, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS) .

Iz DPS-a su rekli da su, kao najjača politička partija u Crnoj Gori, “puni razumijevanja za frustracije partije sa jednim mandatom u Budvi, čija je posljednja nada bio četnički vojvoda”.

“U potpunosti shvatamo njihov žal što im je vođa parlamentarne većine, Mandić, poražen u Budvi i što on i (Aleksandar) Vučić nijesu uspjeli da “reše” Budvu, kako je to Vučić obećavao svojim plaćenicima u Crnoj Gori”, naveli su iz DPS-a u saopštenju.

Kako su kazali, to je samo početak razočaranja za partiju koja je, i pored toga što je na vlasti, u nestajanju.

Iz DPS-a su istakli da će, na svakom mjestu gdje budu mogli, parlamentarnu većinu koja čini Vladu ostavljati u opoziciji.

“Prvi naredni grad u kojem će Mandić i Vučić doživjeti poraz je Nikšić, a onda ćemo vas ubrzo i na parlamentarnim izborima poslati u političku prošlost”, poručili su iz DPS-a.

