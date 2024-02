Poslaničim klubovima dostavljena inicijativa za smjenu Mandića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) dostavila je poslaničkim klubovima inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, nakon čega će, kako su kazali, ta inicijativa biti formalno procesuirana.

Šef poslaničkog Kluba DPS-a Andrija Nikolić kazao je, na konferenciji za novinare, da su inicijativu dostavili svim poslaničkim klubovima, osim koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG).

„Vjerujem da ćemo do kraja dana inicijativu formalno procesuirati, kada budemo dobili odgovore od političkih subjekata u parlamentu“, rekao je Nikolić.

On je ocijenio da Skupština od formiranja aktuelnog saveza nije bila predstavnički dom svih građana.

„Bila je državna institucija koja je grubo zloupotrijebljena od Mandića za partijske, nacionalističke i antievropske interese“, rekao je Nikolić.

Kako je naveo, jedan od razloga zbog kojih smatraju da Mandić nije dostojan funkcije predsjednika Skupštine je to što od stupanja na dužnost nijednom crnogorskoj javnosti nije priložio materijalne dokaze da ima legalno dvojno državljanstvo.

„Niz je materijalnih dokaza i javnih potvrda i priznanja Mandića o tome da je u nelegalnom posjedu crnogorskog državljanstva“, rekao je Nikolić i pozvao Ministarstvo unutrašnjih poslova da pokrene proceduru za oduzimanje državljanstva Mandiću.

On je rekao da je Mandić neodgovornim i neozbiljnim odnosom zanačajno doprinio kompromitaciji Skupštine, unižavajući državu.

„I onda kada je, u ime predstavničkog doma svih građana, gostovao u izbornom štabu u drugoj državi da slavi pobjedu svojih političkih partnera, ignorišući činjenicu da se time stavlja na stranu jednog dijela građana Srbije“, dodao je Nikolić.

Kako je kazao, Mandić je na taj način, osim diplomatskog incidenta, u ime građana Crne Gore dao sud o karakteru tih izbora u Srbiji koji su kasnije označeni kao sporni.

Prema riječima Nikolića, Mandić je zloupotrijebio položaj i kada je zastavu druge države stavio u svoj kabinet.

„I na taj način unizio ugled države, zbog čega smo protiv njega podnijeli krivičnu prijavu”, dodao je Nikolić.

On je ocijenio da je Mandić, svrstavajući se na stranu jedne nacije, izvršio diskriminaciju ostalih građana.

„I dao za pravo svojim partnerima iz stranke, predsjedniku Opštine Pljevlja Dariju Vranešu, da slijedi njegov primjer, da nipodaštava državu i da organizuje svečanu akademiju povodom dana državnosti druge države u Pljevljima, o trošku građana“, naveo je Nikolić.

On je podsjetio da je dio parlamentarne opozicije podnio krivičnu prijavu i za taj slučaj.

Nikolić je rekao da neustavna čestitka povodom Dana Republike Srpske (RS) i organizovanje posjete predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, ne predstavlja ništa drugo nego svrstavanje na stranu onih politika koje imaju za cilj razbijanje Bosne i Hercegovine (BiH).

„Znamo ko od toga može imati političku korist, ali upozoravamo da nećemo dozvoliti da se ovakvo ponašanje legitimiše kao praksa za buduće djelovanje u crnogorskom parlamentu“, poručio je Nikolić.

On je ocijenio da će opstrukcije iz dijela parlamentarne većine biti nastavljene jer je to, kako je naveo, interes politike čiji su protagonisti Dodik i Mandić.

Nikolić je rekao da je suštinu tog interesa prije nekoliko dana objasnio ambasador Rusije u Crnoj Gori, kada je kazao da intenziviranje evropskog puta država Zapadnog Balkana istovremeno znači konfrontaciju sa Rusijom.

„To su poruke koje smo dobijali 2016. godine u susret učlanjenju u NATO, sada imamo reprizu i gledamo pokušaj destabilizacije političkih prilika u Crnoj Gori“, kazao je Nikolić.

On smatra da sve navedeno pokazuje da Mandić ne treba da bude na čelu Skupštine, jer je nedostojan te funkcije.

Upitan čiju podršku očekuju za smjenu Mandića, Nikolić je rekao da je očekuju od svih razumnih politika u parlamentu kojima je stalo do očuvanja ustavnog poretka, multietničke demokratije i principa poštovanja države i dobrosusjedskih odnosa.

„Očekujemo podršku od svih političkih snaga koje se deklarativno zalažu za evropski put države“, rekao je Nikolić.

On je naglasio da je evropski put Crne Gore grubo napadnut prethodnih dana.

„To znači da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuo operaciju rušenja Vlade u Crnoj Gori, preko svojih spavača unutar sistema“, kazao je Nikolić.

On je rekao da je bivši premijer Dritan Abazović imao ponudu od Evropske unije (EU) da ubrza evropski put, a da je nakon toga aktivirao Temeljni ugovor preko kojeg je srušio Vladu koja je imala podršku DPS-a.

„Zar onda nekoga iznenađuje kada predsjednik države Jakov Milatović, u fazi pregovora sa EU kada nam se najavljuje da u roku od mjesec ili dva možemo dobiti privremena mjerila za zatvaranje poglavlja, pokreće rušenje Vlade i napušta Pokret Evropa sad“, naveo je Nikolić.

Kako je kazao, to što je uradio Mandić sa posjetom Dodika, samo je nastavak te kampanje.

Nikolić je rekao da vjeruju da će te opstrukcije biti nastavljene.

„Vučić ne želi Crnu Goru u EU, on želi Crnu Goru oblikovanu u srpskom svetu, koji je juče formalno „uvezen“ u Skupštinu i najavljene su neke specijalne veze između RS i Crne Gore, želeći da se pošalje poruka nepoštovanja suvereniteta BiH“, kazao je Nikolić.

Upitan zašto niko od predstavnika DPS-a nije bio na protestu povodom posjete Dodika, Nikolić je rekao da je i ovo danas njihov protest protiv onoga što je uradio Mandić.

„Ali ne očekujte od DPS da se ponaša kao naše kolege svojevremeno kada su skakale po Ustavu, onemogućavale nadležne organe i institucije da rade svoj posao u ovom domu“, rekao je Nikolić.

On je kazao da je najavljeno da Dodikova posjeta neće biti službena, a da se na kraju pretvorila u službenu.

„Stvara se anarhistički model ponašanja i u Skupštini i van nje. Ovo je naš doprinos, da kroz institucije rješavamo malignosti u demokratskom sistemu“, naveo je Nikolić.

Upitan koliko im je potrebno potpisa podrške da bi se raspravljalo o inicijativi za Mandićevu smjenu, Nikolić je kazao da je dovoljno deset potpisa da bi bila procesuirana.

„A da li će se naći na dnevnom redu zavisi od toga hoće li dobiti potrebnu većinu da bude na dnevnom redu“, dodao je Nikolić.

Kako je rekao, opozicija prema Poslovniku na svakoj sjednici, a slijedi prva sjednica redovnog proljećnog zasijedanja, ima pravo da integriše jednu tačku u dnevni red.

„Mislima da je već danas izvjesno da ćemo o toj temi sigurno raspravljati u parlamentu. A kakav će biti epilog ne možemo znati dok je ne procesuiramo“, kazao je Nikolić.

Upitan da prokomentarišete poruku tokom posjete Varheljija da je aktuelna parlamentarna većina ostvarila mnogo više rezultata nego neke ranije, Nikolić je rekao da bi komentarisao pozitivno kada bi dobio uvjeravanja da se Mandić istinski ponaša kao proevropski političar.

„Mislim da je ono juče bio istinski i pravi Andrija Mandić. Neko ko zloupotreblajva Skupštinu, da u nju uvodi ljude koji negiraju genocid u Srebrenici, dočekujući ih sa zastavama RS i ne ističući zastavu BiH“, zaključio je Nikolić.

