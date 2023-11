DPS potpisao Sporazum o uslovima za održavanje popisa

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) potpisala je Sporazum o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori, koji im je dostavio premijer Milojko Spajić, kazao je portparol te stranke Miloš Nikolić.

On je rekao da je zvanično završen prvi korak – konsenzus oko uslova koji će, ukoliko budu ispunjeni, značiti sprovođenje popisa čiji će rezultati biti priznati od svih.

Nikolić je agencija MINA kazao da je drugi korak realizacija tih uslova i njihova implementacija u praksi, što je sada, kako je naveo, najvećim dijelom odgovornost Vlade i parlamentarne većine.

„Ukoliko se uslovi koji su zajednički dogovoreni i jutros potpisani realizuju i sprovedu, vjerujem da možemo održati popis nakon kojeg ćemo imati rezultate priznate od svih, koji će biti legitimni i koji će značiti uspješno završen važan državni posao za Crnu Goru“, naveo je Nikolić.

Upitan da li je u sporazumu preciziran datum održavanja popisa, on je kazao da se u njemu ni na jednom mjestu ne navodi bilo kakva vremenska odrednica kada je u pitanju datum održavanja tog procesa.

Nikolić je rekao da je na snazi uredba koja definiše da popis počinje 30. novembra, i da je pozicija DPS-a, koja je iznesena u pregovorima i u javnost više puta, jasna.

„Za nas popis može da počne onog trenutka kada se realizuju uslovi za koje smo se zajednički saglasili da njihova realizacija i implementacija u praksi znači održavanje popisa čiji će rezulatii biti legitimni i priznati od svih“, naveo je Nikolić.

On je kazao da je rok kratak, ali da, što se tiče DPS-a, popis može početi tek nakon realizacije tih uslova.

