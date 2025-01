DPS: Nećemo dozvoliti rušenje države i institucija pod paravanom EU članstva

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) neće dozvoliti da parlamentarna većina pod paravanom članstva u Evropskoj uniji (EU) ruši državu i institucije, kazali su iz te stranke.

Iz DPS-a su rekli da parlamentarna većina predvođena Andrijom Mandićem, pod paravanom članstva u EU, ruši državu i institucije i nastoji nanijeti trajnu štetu Crnoj Gori.

„O takvim, očiglednim namjerama, govori i posljednji slučaj ustavnog puča kada je većina u namjeri sprovođenja staljinističke čistke i preuzimanja političke kontrole nad Ustavnim sudom, neustavno penzionisala sutkinju Draganu Ðuranović“, kaže se u saopštenju.

O tome, kako se dodaje, svjedoče i pokušaji nasilnog preuzimanja vlasti u Budvi, Rezolucija o genocidu u Jasenovcu.

„Sračunati sa ciljem da se namjerno zaustavi evropski put Crne Gore i naruše dobrosusjedski odnosi, kao i zlokobne najave raznoraznih ustavotvornih skupština koje imaju za cilj uništavanje crnogorskog identiteta i građanskog karaktera države“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Oni su naveli da je obaveza te partije, „kao državotvorne stranke“, da svojim postupanjem spriječi ovakvo djelovanje i zaustavi vlast na putu rušenja Ustava, pravnog poretka i države u cjelini.

„U toj namjeri ćemo biti odlučni, istrajni i beskompromisni i saopštenja koja danas po zadatku potpisuju oni koji ne bi umjeli ni da pročitaju ono što je u njihovo ime objavljeno, u tome nas neće spriječiti“, poručili su iz DPS-a.

Oni su ponovili da je put za rješenje krize više nego jednostavan.

„Poništite neustavno penzionisanje sutkinje Ðuranović i ruke sklonite dalje od Ustava i Skupština će profunkcionisati za manje od 24 sata. U suprotnom, sve dok se ovo ne desi, kompletan društveno-politički život u Crnoj Gori biće trajno paralisan“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS