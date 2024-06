DPS: Član OIK-a pokušao da upadne u zgradu Opštine Andrijevica

Podgorica, (MINA) – Član Opštinske izborne komisije (OIK) Andrijevica Duško Stojanović pokušao je sinoć da upadne u zgradu Opštine, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i pozvali tužilaštvo da izuzme materijale sa video nadzora i, kako su naveli, reaguje na kršenje izbornih prava.

„Skrećemo pažnju javnosti, a posebno nadležnim organima da se u Andrijevici dešava pokušaj krađe i prepravke izbornog materijala od predstavnika koalicije koju čine Socijalistička narodna partija i Demokratska Crna Gora“, navodi se u saopštenju andrijevačkog odbora DPS-a.

Iz DPS-a su rekli da je Stojanovića sinoć policija spriječila da uđe u zgradu Opštine.

„I pored toga, Stojanović se u toku noći, sve do 4 sata poslije ponoći, šunjao oko zgrade Opštine, pokušavajući da uđe u prostorije gdje se nalazio izborni materijal, uz izgovor da „želi da upali svijetlo u prostoriji““, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su naveli da je Stojanović danas, na sjednici OIK-a, tražio od ostalih članova da demantuju taj incident i, kako su rekli, ucjenjivao ih eventualnim uskraćivanjem kvoruma.

„Ovaj događaj svjedoči da kradljivci izbornog materijala ne odustaju od prepravljanja izborne volje građana i pokušavaju po svaku cijenu da se zadrže u foteljama“, kazali su iz te partije.

Iz DPS-a su pozvali tužilaštvo da izuzme materijale sa video nadzora na zgradi Opštine i da, kako su rekli, reaguje na kršenje izbornih prava koje se dešava već dvije noći u kontinuitetu.

„Kradljivci izbornog materijala, ošamućeni porazom koji su doživjeli i izvjesnim napuštanjem fotelja u koje su zasjeli, očigledno su spremni na sve, pa i da unište izborne materijale kako bi ostali još koji dan na vlasti“, navodi se u saopštenju andrijevačkog odbora DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS