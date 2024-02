DPS Bijelo Polje: Vlada ignorisala godišnjicu zločina u Štrpcima

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Vlade, koji su danas boravili u Bijelom Polju, nijesu odali počast žrtvama otmice u Štrpcima, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz Kluba odbornika DPS-a Bijelo Polje su kazali da su, okupljanjem kod spomen obilježja Sat života, građani obilježili 31. godišnjica sjećanja na 20 žrtava otmice sa stanice Štrpci.

„Sjenima žrtava poklonili su se predstavnici društvenog i političkog života, ali kultura sjećanja izgleda ne stanuje u redovima bjelopoljske opozicije i crnogorske Vlade“, navodi se u saopštenju.

Iz Kluba odbornika DPS Bijelo Polje su rekli da je, iako su predstavnici Vlade, na čelu sa ministrom zdravlja Vojislavom Šimunom boravili u Bijelom Polju, “poklanjanje žrtvama otmice izostalo zbog unaprijed zakazanog ručka”.

Oni su pitali da li je Vladi i njenim ministrima važniji ručak od pijeteta prema žrtvama tog stravičnog zločina.

„Za one čiji koalicioni partneri rado dočekuju (Milorada) Dodika, odgovor je vrlo izvjestan“, kaže se u saopštenju.

