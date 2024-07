DPS: ANB prećutao informaciju o pripremi atentata na Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) prećutala je informaciju o pripremi atentata na bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) navodeći da je taj slučaj pokazatelj stanja u sektoru bezbjednosti.

Iz DPS-a su kazali da, nakon što su dvije ključne institucije koje treba da brinu o sigurnosti građana, ANB i Uprava policije, saopštili dijametralno suprotne informacije o tom događaju, istina polako počinje da izlazi na površinu.

Kako su naveli, ANB je, po sopstvenom priznanju, danima imala u posjedu opetativne informacije da se na Đukanovića priprema atentat, ali sa njima upoznala Upravu policije tek nakon što je informacija objavljena u medijima.

“Paralelno sa tim, policija je ukinula dnevno obezbjeđenje stana u kojem Đukanović živi olakšavajući na taj način da se zlokobni naum dovede do kraja”, dodali su iz DPS-a.

Iz te partije su ukazali da je u petak održana sjednica Biroa za operativnu koordinaciju, čija je uloga koordinacija između organa koji se bave sektorom bezbjednosti.

“Ali atentat na bivšeg predsjednika države nije ni pomenut iako su direktor ANB i Uprave policije sjedjeli jedan do drugog, o čemu govore i fotografije sa navedenog sastanka”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da ostavljaju javnosti da sudi da li u svemu ovome ima konspiracije i skrivenih motiva.

“Ono što je svakako jasno jeste da se sektor bezbjednosti u potpunosti raspao i da će mu u godinama pred nama biti potrebna radikalna rekonstrukcija”, dodali su iz DPS-a.

Oni su poručili da će nastaviti da prate slučaj i promptno obavještavati javnost o svim relevantnim informacijama.

