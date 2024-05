Donacijom EU zgrade sudova rekonstruisane i adaptirane

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija i adaptacija zgrade u kojoj su smješteni Vrhovni, Apelacioni i Viši sud u Podgorici obezbijediće bolje radne uslove za zaposlene i poboljšati kvalitet i pristup pravdi za sve građane, poručila je ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Ona je to kazala na ceremoniji povodom završetka rekonstrukcije krova i fasade na zgradi u kojoj se nalaze Vrhovni, Apelacioni i Viši sud u Podgorici.

Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je rekonstrukcija bila dio projekta „Unapređenje efikasnosti sudstva“, kojim su rekonstruisane i adaptirane i zgrade osnovnih sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i Beranama, kao i zgrada Osnovnog i Višeg suda u Bijelom Polju.

„Investitor je bila Uprava za kapitalne projekte, vrijednost radova iznosila je oko 3,5 miliona EUR, a novac je obezbijeđen kroz finasijsku podršku EU“, kaže se u saopštenju.

Popa je ocijenila da će rekonstruisana i adaptirana zgrada koju danas otvaraju obezbijediti bolje radne uslove za osoblje koje radi u tri suda i, što je još važnije, poboljšati kvalitet i pristup pravdi za sve građane.

„Ovo je jedan od šest sudova širom zemlje koji su rekonstruisani tokom protekle godine, uključujući sudove u Nikšiću, Beranama i Kotoru“, kazala je Popa.

Ona je dodala da, pored toga, kao dio krovnog projekta ukupne vrijednosti 19 miliona EUR, finansiraju i izgradnju nekoliko novih objekata u zatvoru u Spužu, uključujući i zatvorsku bolnicu.

U saopštenju se navodi da su i u sudovima na teritoriji drugih gradova unaprijeđeni uslovi rada putem sanacije fasade, krova, bravarije i izgradnje šalter sistema u pisarnicama.

Vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković zahvalila je Popi na donaciji i podršci u projektu.

Ona je istakla da je Vrhovni sud, u saradnji sa Ministarstvom pravde i Upravom za kapitalne projekte, iskazao profesionalnu sposobnost da konkuriše i koristi sredstva iz IPA fondova, u cilju unapređenja postojeće infrastrukture.

Prema riječima Vučković, rekonstrukcija objekta u Podgorici ne može trajno otkloniti generalni nedostatak prostora, ali su se značajno umanjile posljedice postojećih nezadovoljavajućih uslova.

„S obzirom na to da je postavljanjem novog krovnog i fasadnog omotača zgrade postignuta energetska efikasnost, povećan obim unutrašnjeg prostora u dijelu zgrade, kao i bitno poboljšana bezbjednost osoba i imovine u sudu”, kazala je Vučković.

Iz Vrhovnog suda su zahvalili građanima i svim učesnicima sudskih postupaka na razumijevanju i prilagođavanju izmijenjenom režimu rada tokom rekonstrukcije i adaptacije.

„Uzimajući u obzir činjenicu da je rekonstrukcija zahtijevala privremeno izmještanje sjedišta Apelacionog suda na drugu adresu, dok su uslovi za suđenja u objektu Vrhovnog suda i Višeg suda u Podgorici, nerijetko, bili otežani“, kaže se u saopštenju.

