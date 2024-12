Donacija Ambasade SAD crnogorskom MUP-u vrijedna oko 100 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Međunarodni program za policijsku obuku i podršku (ICITAP) Sjedinjenih Američkih Država (SAD) donirao je crnogorskom Ministarstvu unutrašnjih poslova dva vozila i novac za opremanje Stanice policije Podgorica.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, donaciju vrijednosti oko 100 hiljada EUR, uručila je danas ambasadorka SAD Džudi Rajzing Rajnke ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću.

Navodi se da se donacija sastoji od dva vozila marke „Škoda“, vrijedna oko 50 hiljada EUR, koja će biti korišćena za potrebe Odjeljenja za unutrašnju kontrolu i Odjeljenja za antikorupciju.

Drugi dio donacije, kako se dodaje u saopštenju, odnosi na opremanje Stanice policije Podgorica, čija je vrijednost oko 50 hiljada EUR.

Rajnke je naglasila da SAD nastavljaju da podržavaju napore Crne Gore u sprovođenju reformi, jačanju integriteta i unapređenju institucionalnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova.

To je, kako je dodala, od suštinske važnosti za pravnu državu i bezbjednost svih građana.

„Ova donacija nije samo pomoć nego i podsticaj da Crna Gora razvija svoje institucije. Kroz kontinuiranu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, SAD potvrđuju svoju podršku transparentnom i odgovornom sistemu koji promoviše bezbjednost i vladavinu prava,“ kazala je Rajnke.

Šaranović je zahvalio na podršci, ističući da ta inicijativa doprinosi osnaživanju kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova:

„Donacija predstavlja simbol našeg zajedničkog opredjeljenja ka izgradnji transparentnog, odgovornog i efikasnog bezbjednosnog sistema. Uz podršku naših partnera, predano radimo na sprovođenju reformi koje građanima Crne Gore osiguravaju mir i bezbjednost,“ rekao je Šaranović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, svečanoj primopredaji prisustvovali su i vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, načelnik Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ Goran Jokić, načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu Darko Vujović i načelnik Odjeljenja za antikorupciju Predrag Tanjević.

„Prisutni su zaključili da dugogodišnje partnerstvo Ministarstva unutrašnjih poslova sa Ambasadom SAD-a nastavlja da daje konkretne rezultate u oblasti jačanja vladavine prava i bezbjednosti“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS