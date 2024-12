Dom zdravlja Andrijevica dobio novo sanitetsko vozilo

Podgorica, (MINA) – Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Vuk Kadić uručio je danas ključeve novog sanitetskog vozila koje je ta zdravstvena ustanova obezbijedila za Dom zdravlja Andrijevica.

Kako je saopšteno iz FZO, za tu namjenu obezbijedili su 54.503 EUR.

Kadić je rekao da je FZO prepoznao potrebu Doma zdravlja Andrijevica za vozilom koje će omogućiti zdravstvenim radnicima da lakše stignu do pacijenata koji nijesu u mogućnosti da dođu u Dom zdravlja i tako im pruže potrebnu zdravstvenu njegu.

“Riječ je o vozilu koje ima najsavremeniju opremu i koje će obezbijediti efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građanima ove opštine, dok će zaposleni dobiti priliku da hitnu medicinsku pomoć pružaju na sigurniji i komforniji način”, kazao je Kadić.

On je podsjetio da je Hitna pomoć Andrijevica u novembru dobila jedno moderno vozilo hitne pomoći.

Kadić je istakao da FZO na taj način nastavlja da osavremenjuje vozni park zdravstvenih ustanova u Andrijevici.

“Podrška zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore je jedan od naših prioriteta, tako da ćemo i u 2025. godini nastaviti da radimo na poboljšanju njihovog stanja kako bismo našim građanima pružili najbolju moguću zdravstvenu uslugu”, zaključio je Kadić.

