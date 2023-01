Dodatna vojna pomoć Ukrajini od 500 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) odobrila je sedmi paket vojne pomoći Ukrajini od 500 miliona EUR, rekao je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Žozep Borelj.

Borelj je, na konferenciji za medije nakon sjednice Savjeta Evropske unije (EU), kazao da se Ukrajina hrabro i odlučno opire napadima i najavio da će EU nastaviti da podržava tu državu.

“Ukrajina mora da pobijedi u ovom ratu. Danas smo postigli dogovor za sedmi paket vojne pomoći Ukrajini od 500 minilona EUR i dodatnih 45 miliona EUR za vojnu obuku za Ukrajinu”, poručio je Borelj.

On je kazao da je, sa tim sedmim paketom , ukupna pomoć Unije Ukrajini za nabavku oružja dosegnula 3,6 milijardi EUR.

On je saopštio da EU podržava inicijativu Ukrajine za “pravednim mirom”.

“Nastavićemo da podržavamo sadržaj tog predloga kako bismo osigurali najširu moguću globalnu podršku”, kazao je Borelj.

On je, govoreći o evropskom predlogu za dijalog Srbije i Kosova, rekao da taj predlog može da donese velike benefite objema stranama.

Kako je ocijenio, to jedini način da se prekine krug kriza na terenu i da se smanji rizik od nove eskalacije.

“Očekujemo ozbiljnu posvećenost i spremnost da se konstruktivno angažuju kako bi taj predlog napredovao”, rekao je Borelj.

