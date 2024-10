Dobri bilateralni odnosi Crne Gore i Maroka

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Maroko njeguju tradicionalno dobre bilateralne odnose, utemeljene na zajedničkim vrijednostima, kao i vrlo dinamičnu multilateralnu saradnju, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa ambasadorom Maroka Mohamedom Aminom Belhažom.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) su saopštili da je na sastanku izražena obostrana spremnost za dalje intenziviranje političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou, kao i za unapređivanje partnerskih odnosa u oblastima od obostranog interesa.

„U razgovoru je konstatovano da Crna Gora i Maroko njeguju tradicionalno dobre bilateralne odnose, utemeljene na zajedničkim vrijednostima, i vrlo dinamičnu multilateralnu saradnju, potvrđenu i kroz podršku Maroka kandidaturi Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti za period 2026-2027. godine“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da je posebno ukazano na značajan potencijal za jačanje ekonomskih i trgovinskih veza između dvije države, uz valorizaciju već uspostavljenih mehanizama saradnje.

„Tokom sastanka je bilo riječi i o mogućnostima za saradnju u oblasti energetike, kao i nauke, obrazovanja, saobraćaja i turizma“, navodi se u saopštenju.

