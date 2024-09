Do kraja godine planirano zatvaranje četiri poglavlja, rokovi zavise od rezultata

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi do kraja godine trebalo da zatvori četiri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), a ostala u poslednjem kvartalu 2026, predviđeno je mapom puta koju je sačinila Evropska komisija (EK).

EK je sačinila procjenu dinamike zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom do kraja 2026. godine, koju su vlasti u Podgorici definisale kao krajnji rok za zaključivanje pregovora.

U mapi puta, u koju je dopisnik Radio Televizije Crne Gore (RTCG) iz Brisela imao uvid, planirano je da do kraja ove godine Crna Gora zatvori četiri pregovaračka poglavlja – 7 (Pravo intelektualne svojine), 10 (Informatičko društvo i mediji), 20 (Preduzetništvo i industrijska politika), kao i poglavlje 31 koje se odnosi na Vanjsku, bezbjednosnu i odbrambrenu politiku.

Iako su ambicije Crne Gore bile da do kraja godine okonča pregovore u poglavlju 1 – Sloboda kretanja robe, EK procjenjuje da bi to poglavlje moglo biti spremno za zatvaranje tek u prvom kvartalu 2026. godine, prenosi portal RTCG.

Za narednu godinu, u planu je zatvaranje šest pregovaračkih poglavlja, i to poglavlja 5 – Javne nabavke u prvoj polovini godine, dok bi do kraja 2025. završna mjerila, kako se prognozira, mogla biti ispunjena u poglavljima Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, Sloboda kretanja kapitala, Privredno pravo, Poljoprivreda i ruralni razvoj i Ribarstvo.

Ostala pregovaračka poglavlja trebalo bi da budu zatvorena 2026. godine, od čega najveći broj njih – deset u posljednjem kvartalu godine.

Međutim, kako se navodi, stvarno stanje kada je u pitanju vremenski okvir zavisiće od rezultata koje Crna Gora isporuči i procjene zemalja članica i mogli bi varirati od tri do šest mjeseci.

Ta procjena ne odnosi se na poglavlja predviđena za zatvaranje krajem 2026. godine, što je politički rok za zatvaranje poglavlja koje je postavila crnogorska administracija.

Nakon zatvaranja posljednjeg poglavlja, potrebno je još oko dvije godine kako bi zemlje EU ratifikovale odluku o članstvu.

Plan Crne Gore je da pregovori u svim poglavljima budu okončani do kraja 2026. godine, kako bi država 2028. mogla postati 28. članica EU.

Evropska komsija procjenjuje stepen ispunjenosti kriterijuma za zatvaranje poglavlja, dok je konačna odluka o tome u nadležnosti država članica i donosi se jednoglasno.

Crna Gora do sada je zatvorila tri poglavlja, dok su otvorena sva ostala pregovaračka poglavlja, njih 30.

Nakon Međuvladine održane 26. juna u Briselu, na kojoj su ispunjena prelazna mjerila u poglavljima pravosuđe i temeljna prava (23) i pravda, sloboda i bezbjednost (24), Crna Gora nema formalnih prepreka za zatvaranje ostalih pregovaračkih poglavlja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS