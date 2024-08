Do kraja godine biće adaptirano devet jedinica hitne pomoći

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori će do kraja godine biti adaptirano još devet jedinica hitne medicinske pomoći, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Navodi se da su ministar zdravlja Vojislav Šimun, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) Vuk Niković i direktor Uprave za kapitalne projekte Esmin Bećović dogovorili početak adaptacije devet jedinica hitne pomoći.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da je posredstvom Uprave za kapitalne projekte, nakon raspisanog tendera, izabran izvođač radova za adaptaciju jedinica hitne pomoći u Beranama, Nikšiću, Budvi, Baru i Bijelom Polju.

„Jedinice će biti u potpunosti adaptirane i opremljene kompletnom novom medicinskom opremom, za šta je opredijeljen novac iz državnog budžeta“, rekli su iz Ministarstva.

Kako su naveli, vrijednost radova iznosi 762,3 hiljade EUR sa porezom na dodatu vrijednost (PDV).

Iz Ministarstva su dodali da je nakon završene tenderske procedure izabran i izvođač radova za adaptaciji jedinica hitne medicinske pomoći u Pljevljima i Zeti.

„Ukupna vrijednost radova iznosiće 132,4 hiljade EUR sa PDV-om. Novac je obezbijeđen iz kapitalnog budžeta ZHMP za ovu godinu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će jedinica u Zeti, zahvaljujući donaciji Agencije TIKA, biti opremljena novom medicinskom opremom, dok je Opština Pljevlja donirala sredstva za laboratoriju u tom gradu.

„U opremanju jedinice u Pljevljima, pored sredstava iz Zavoda, sa donacijom će učestvovati i Elektroprivreda Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da će u toku naredne sedmice biti raspisana tanderska procedura za adaptaciju jedinica hitne medicinske pomoći u Tivtu i Kotoru, a da vrijednost radova na tim objektima iznosi 146,9 hiljada EUR.

„U planu je i izrada Studije izvodljivosti za novu zgradu ZHMP u Podgorici sa pratećim sadržajima, kao i nabavka sanitetskih terenskih vozila za ruralna područja“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je Šimun zahvalio Upravi za kapitalne projekte i Baćoviću na posvećenom odnosu i saradnji koja za rezultat ima realizaciju i pokretanje nikada većeg broja projekata izuzetno važnih za zdravstveni sistem Crne Gore.

On je, kako se dodaje, istakao i kvalitetan menadžerski odnos Nikovića, koji inovativnim pristupom i vizijom, kao i domaćinskim rukovođenjem doprinosi kvalitetnom razvoju tog izuzetno važnog segmenta zdravstvene zaštite.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS