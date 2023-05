DIK utvrdio četiri liste, dvije vraćene na doradu

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) utvrdila je izbornu listu koalicije “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada”, kao i liste koalicije Demokrata i Građanskog pokreta URA, Hrvatske građanske inicijative (HGI) i Bošnjačke stranke (BS).

Na doradu su vraćene liste “Da, mi možemo, za građansku Crnu Goru” i Socijaldemokratske partije.

DIK, na sjednici koja je počela u 18 sati, razmatra listu “Glasam za sebe” koju je podnijela grupa građana “La casa de papel – Kuća od papira”.

Ranije je potvrđena lista Narodnog pokreta “Pravda za sve”, na čijem je čelu Vladimir Leposavić, dok su na doradu vraćene liste Pokreta za promjene i Preokreta.

DIK-u je predato 17 izbornih lista.

Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 11. jun.

