DIK: Potvrđeni mandati novim poslanicima

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) potvrdila je mandate novim poslanicima, nakon što je Skupština konstatovala ostavke njihovim prethodnicima zbog nespojivosti funkcija.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša rekao je da su, sa izborne liste „Aleksa i Dritan – Hrabro se broji!“ poslanički mandati potvrđeni Nikoli Rovčaninu, Albinu Ćeman, Momčilu Lekoviću i Dušku Stjepoviću, nakon što su ostavke podnijeli Aleksa Bečić, Vladimir Martinović, Momo Koprivica i Dragan Krapović.

Kako je dodao, poslije uvida u dokumentaciju, DIK je potvrdila nove poslaničke mandate sa izborne liste „Evropa sad – Milojko Spajić“.

“Na poslaničkom mjestu umjesto Filipa Ivanovića Dragana Vučević, Gordan Stojović umjesto Vojislava Šimuna, Nađa Laković umjesto Naide Nišić, Branka Marković umjesto Maide Gorčević, Vladimir Bakrač umjesto Filipa Radulovića, Milan Zečević umjesto Andreja Milovića”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Tonći Janović je na poslaničkom mjestu umjesto Milojka Spajića, Armen Šehović umjesto Mirka Đukića, Maja Vučelić umjesto Srđana Pavićevića i Jelenka Andrić umjesto Anđele Jakšić Stojanović.

Mugoša je naveo da je Slađani Kaluđerović, sa izborne liste „SNP-DEMOS-Za tebe“, formalno potvrđen mandat poslanice, nakon ostavke Dragoslava Šćekića, dok će Vladimira Jokovića na poslaničkom mjestu zamijeniti Bogdan Božović kome je DIK takođe danas potvrdila mandat.

Prema njegovim riječima, DIK je potvrdila poslanički mandat Artanu Cobiju iz Albanske alternative, kao nasljednika Nika Đelošaja na poslaničkom mjestu.

“Dostavili smo Skupštini Crne Gore izvještaje o popunama upražnjenih poslaničkih mjesta kako bi novi poslanici mogli stupiti na funkciju”, rekao je Mugoša.

