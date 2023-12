Dijete slalo lažne dojave o bombama

Podgorica, (MINA) – Službenici policije otkrili su identitet djeteta koje je prethodnih dana slalo lažne dojave o bombama u školama u Podgorici, Danilovgradu i Baru, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, zbog izazvane panike i nereda koje je prouzrokovalo dijete koje je uputilo mejlove prijeteće sadržine, policija će protiv oba roditelja podnijeti prijave zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici – zanemarivanja djeteta.

„Sveobuhvatnim provjerama i sprovedenim telekomunikacionim analizama došlo se do podataka o lokaciji i mobilnom uređaju, kao i potencijalnoj osobi za koju su postojale sumnje da je sudjelovala u aktivnostima upućivanja prijetnji“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je, u koordinisanoj akciji Sektora za borbu protiv kriminala i podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti, a po nalogu Osnovnog državnog tuzilastva u Podgorici, u subotu pretresen stan u Podgorici.

„Kod jednog djeteta su pronađeni materijalni dokazi koji potiču, nastali su i koji ukazuju da je ono sa svog mobilnog uređaja kreiralo i uputilo sporne mejlove“, kazali su iz policije.

Oni su rekli da će njihovi službenici Uprave policije i u budućem periodu sve svoje kapacitete usmjeriti prvenstveno na bezbjednost najranjivih kategorija – djece.

„Apelujemo na sve roditelje da obrate posebnu pažnju i izvrše određenu kontrolu aktivnosti djece u dijelu nadzora njihovih aktivnosti koje preduzimaju putem društvenih mreža i korišćenja digitalne tehnologije u sajber prostoru“, naveli su iz policije.

Te aktivnosti, kako su poručili, vrlo često mogu biti štetne, kako za pojedinca, tako i društvo u cjelini, što se upravo u ovom slučaju reflektovalo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS