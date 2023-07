Demokrate samo u vladi koja je spremna da satre organizovani kriminal i korupciju

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora biće dio samo one vlade koja je spremna da do temelja satre organizovani kriminal i korupciju, rekao je lider te stranke Aleksa Bečić.

Bečić je istakao da, bilo da su u pitanju proces formiranja buduće vlasti ili drugi vezani procesi, Demokrate sigurno neće dozvoliti da bilo ko dovede u pitanju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Sa tim zlom u njegovom najekstremnijem smislu Crna Gora se suočava punih 30 godina. Dokumenta Europola i optužnice Specijalnog državnog tužilaštva potvrđuju tu svojevrsnu izdaju i bruku države”, rekao je Bečić.

On je naveo da čudi kako je to ostalo neprimijećeno od onih koji su podržavali društveno-političke elite koje su vladale, to omogućavale ili u tome učestvovale.

“Iz tog razloga, jos jednom podvlačim, Demokrate će biti dio samo one vlade i vlasti koja je spremna da do temelja satre organizovani kriminal i korupciju, njene nosioce, pomagače, saučesnike i predstavnike u institucijama sistema”, kaže se u saopštenju.

On je naveo da mafija mora biti počišćena a da te procese mogu da iznesu oni koji su u najtežim vremenima pokazali odlučnost, hrabrost, beskomprominost i otpornost na bilo kakve nedozvoljene uticaje.

Bečić je dodao da tu borbu Crna Crna gora mora dobiti, a mafija izgubiti “jer samo jedan može vladati ovom prelijepom zemljom”.

“Mafija ili narod, nezavisne i profesionalne institucije ili biro mafija. Što se nas tiče, mafija nikada više. Ko god planira drugačije, neka nastavi dalje, ali sa nama neće moći”, zaključio je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS